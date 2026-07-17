Nationale Zorgreserve, Toekomst flexwerkers ouderenzorg, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de aansluiting van LHV, NHG en Ineen bij de Nationale Zorgreserve, de ingebruikname van de Geboortezorg App bij ZGT en de bezorgdheid van Actiz over de gevolgen van de Wet meer zekerheid flexwerkers voor de beschikbaarheid van personeel in de ouderenzorg. Verder ook aandacht voor een overeenkomst tussen VZVZ en Alphatron betreffende de Beeldtijdlijn-applicatie en de aankondiging van het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

LHV, NGG en InEen bij Nationale Zorgreserve

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen gaan samenwerken met SES, de uitvoeringsorganisatie van de Nationale Zorgreserve, om meer zorgprofessionals uit de huisartsenzorg te werven als zorgreservist. Via hun leden en netwerken informeren zij (oud-)huisartsen, doktersassistenten, triagisten, praktijkondersteuners en verpleegkundigen over de mogelijkheid zich aan te melden.

De Nationale Zorgreserve bestaat uit zorgprofessionals en oud-zorgprofessionals die tijdens crises, zoals pandemieën, rampen of oorlogssituaties, tijdelijk kunnen bijspringen wanneer de continuïteit van de zorg onder druk staat. De samenwerking moet de beschikbare reservecapaciteit vergroten en ervoor zorgen dat vooraf duidelijk is welke professionals inzetbaar zijn, met welke expertise en onder welke voorwaarden. Volgens SES-bestuurder Charlotte de Schepper is juist die voorbereiding essentieel. Zorgprofessionals uit de huisartsenzorg beschikken over brede medische kennis, ervaring met patiëntenzorg en triagevaardigheden, waardoor zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren in noodsituaties.

Geboortezorg App bij ZGT

ZGT biedt zwangeren die onder behandeling zijn voortaan toegang tot de Geboortezorg App. De app ondersteunt aanstaande ouders tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd met betrouwbare, persoonlijke informatie die aansluit bij de fase van de zwangerschap. Gebruikers ontvangen praktische tips, uitleg over onderzoeken en behandelingen en informatie die past bij hun individuele situatie. Zo kunnen zij zich beter voorbereiden op afspraken en de bevalling.

De Geboortezorg App is een landelijk initiatief binnen Zorg bij jou. Voor de implementatie werkt ZGT samen met Twentse verloskundige praktijken en Medisch Spectrum Twente. De app moet de samenwerking binnen de regionale geboortezorg versterken en past binnen de ambitie van ZGT om hybride zorg verder uit te bouwen. Zwangeren die in aanmerking komen, ontvangen informatie en ondersteuning van hun behandelend zorgverlener.

Actiz bezorgt over toekomst flexwerkers

Branchevereniging ActiZ vreest dat de Wet meer zekerheid flexwerkers de beschikbaarheid van personeel in de ouderenzorg onder druk zet. De wet, die vanaf 2028 oproepcontracten grotendeels vervangt door contracten met vooraf vastgelegde uren, biedt werknemers meer inkomenszekerheid. ActiZ onderschrijft dat doel, maar wijst erop dat veel zorgprofessionals juist bewust kiezen voor een oproepcontract om werk te combineren met bijvoorbeeld een andere baan, mantelzorg of privéomstandigheden.

Oproepkrachten spelen een belangrijke rol bij het opvangen van ziekte, vakanties en pieken in de zorgvraag. Volgens ActiZ bestaat het risico dat een deel van deze medewerkers de zorg verlaat als de gewenste flexibiliteit verdwijnt, waardoor de druk op vaste teams toeneemt. Onderzoek van SEO Economisch Onderzoek laat zien dat veel oproepkrachten hun inkomsten niet primair uit dit werk halen. ActiZ verwacht daarnaast hogere kosten door een grotere inzet van uitzendkrachten en detachering en pleit voor meer aandacht voor sectorspecifieke gevolgen van de wet.

Samenwerking VZVZ en Alphatron

VZVZ heeft met Alphatron een meerjarige overeenkomst gesloten voor de Beeldtijdlijn-applicatie, een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Landelijke Tijdlijn voor Beeldbeschikbaarheid. De applicatie biedt zorgverleners een integraal overzicht van alle historische radiologische onderzoeken van een patiënt, ongeacht waar deze zijn uitgevoerd. Binnen het project worden de tijdlijn-applicaties van Alphatron, Founda en Enovation met elkaar verbonden, zodat radiologische beelden veilig kunnen worden uitgewisseld, onafhankelijk van de gebruikte leverancier.

Patiënttoestemming wordt vastgelegd via Mitz, terwijl het afsprakenstelsel Twiin zorgt voor veilig en toekomstbestendig gegevensverkeer. De landelijke tijdlijn moet de kwaliteit en veiligheid van de zorg verbeteren en zorginstellingen keuzevrijheid bieden in tijdlijn-applicaties. Tot de landelijke voorziening volledig is geïmplementeerd, blijft het Twiin Portaal voor het verzenden van radiologische onderzoeken beschikbaar tot eind 2028.

RvB-voorzitter Gelderse Vallei stopt

Marjolein de Jong treedt per 1 oktober 2026 terug als voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). Sinds haar aantreden in 2021 gaf zij leiding aan de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis, met nadruk op digitale transformatie, regionale samenwerking en een visie op gezondheid waarin voeding, bewegen en slaap centraal staan. Volgens De Jong breekt voor ZGV een nieuwe ontwikkelfase aan.

Verschillende opvattingen over de toekomstige besturingsfilosofie vormden voor haar aanleiding om het voorzitterschap over te dragen. De Raad van Toezicht spreekt waardering uit voor haar verbindende leiderschap en haar bijdrage aan de ontwikkeling van ZGV tot een modern netwerkziekenhuis met focus op innovatie en samenwerking. De Jong blijft de komende maanden betrokken om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen. De Raad van Toezicht maakt op korte termijn bekend hoe het bestuur wordt ingevuld.