Huisartsen verwijzen via ZorgDomein naar gezondheidsapps

Vanaf 1 juli kunnen huisartsen via ZorgDomein officieel verwijzen naar een eerste selectie digitale gezondheidsapps (DiGA's). Daarmee zet project DiGAnl een volgende stap in de integratie van digitale interventies binnen de reguliere huisartsenzorg. De digitale gezondheidsapps zijn bedoeld als aanvulling op de bestaande zorg. Patiënten kunnen na verwijzing zelfstandig aan de slag met een app die aansluit bij hun gezondheidsklacht.

De inzet past binnen het principe van stepped care: eerst wordt een laagdrempelige digitale interventie aangeboden, terwijl de huisarts indien nodig kan opschalen naar reguliere of specialistische zorg.

Eerste drie DiGA's nu beschikbaar

De officiële livegang betekent volgens de initiatiefnemers meer dan alleen een technische uitbreiding van ZorgDomein. Het is de eerste concrete stap richting het structureel kunnen verwijzen naar digitale gezondheidsapps vanuit de huisartsenpraktijk. Bij de introductie zijn drie apps beschikbaar:



1. Untire Now – ondersteuning bij vermoeidheid als gevolg van kanker;

2. Vertigo Training – voor de behandeling van (draai)duizeligheid;

3. URinControl – voor vrouwen met ongewenst urineverlies.

De verwachting is dat het aanbod de komende jaren verder wordt uitgebreid. Daarmee kunnen digitale gezondheidsapps een grotere rol gaan spelen bij het verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg en het ondersteunen van patiënten met veelvoorkomende gezondheidsklachten.

Aandacht voor implementatie

Ter gelegenheid van de landelijke introductie was DiGAnl te gast in de podcast Zorgklank. Daar gingen huisarts Mariëtte Willems en René Bouma, landelijk projectleider DiGAnl namens Zorgverzekeraars Nederland, in gesprek over de rol van digitale gezondheidsapps in de dagelijkse zorgpraktijk.

Tijdens de podcast kwamen onder meer de beperkte inzet van DiGA's, de uitdagingen rond financiering, betrouwbaarheid en implementatie, en het belang van landelijke samenwerking aan bod. Volgens de initiatiefnemers is die samenwerking essentieel om digitale zorg op grotere schaal onderdeel te maken van de reguliere huisartsenzorg.

Benieuwd? Luister dan de podcast hier.