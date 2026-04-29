Autoscriber ondersteunt digitale transformatie Reinier de Graaf

In het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt sinds september 2024 gewerkt met Autoscriber, een online tool die gesproken tekst omzet in een medische samenvatting. Via een koppeling met HiX is de AI-toepassing inzetbaar op diverse poliklinieken, de SEH en de IC, waardoor zorgverleners minder hoeven te typen tijdens patiëntcontact. Vanuit het programma Kliniek van de Toekomst is daarnaast een pilot gestart om Autoscriber te gebruiken tijdens familiegesprekken, aldus het ziekenhuis.

Het project heeft als doel dat er tijdens familiegesprekken meer ruimte ontstaat voor aandacht voor de patiënt, terwijl verpleegkundigen minder tijd kwijt zijn aan verslaglegging. Tijdens het gesprek tussen zorgverlener en patiënt kan Autoscriber worden geactiveerd. De tool zet gesproken tekst automatisch om in notities, waarbij de opname alleen start met toestemming van de patiënt. Na afloop controleert de zorgverlener de gegenereerde tekst en voegt deze toe aan het patiëntendossier. Doordat er niet langer hoeft te worden meegeschreven, ontstaat meer rust in het gesprek en komt er ruimte voor gerichte aandacht en zorg op maat.

Positieve ervaringen

De pilot voor het gebruik van Autoscriber tijdens familiegesprekken is gestart door verpleegkundigen op afdeling 2H (Hematologie/Oncologie). De ervaringen zijn positief: verpleegkundigen besparen hiermee aanzienlijk tijd bij het uitwerken van gesprekken. Waar het eerder zo’n twintig minuten kostte om een familiegesprek uit te werken, duurt dit met Autoscriber nog maar drie tot vier minuten. Daarmee neemt de administratieve belasting in het werkproces af.

De komende tijd wordt het gebruik van Autoscriber ook gestart op de afdelingen 3F (Longgeneeskunde), 3G (MDL/GE) en 3B (Cardiologie). Voor de toekomst biedt Autoscriber ook nog andere mogelijkheden. Er kan namelijk ook een patiëntvriendelijke samenvatting worden gemaakt van het gesprek, zodat patiënten en naasten na afloop de gedeelde informatie kunnen teruglezen. “Hiervoor zijn echter wel nog technische en praktische uitdagingen te overbruggen”, aldus projectleider I&I Govert Tukker en reumatoloog en CMIO Petra Kok.

Zorg en technologie

Samen met de leverancier van Autoscriber werken zij eraan om de technologie zo goed mogelijk te laten aansluiten op de dagelijkse zorgpraktijk. CNIO Mandy Richel en Petra Kok spreken positief over de samenwerking waarin zorg en technologie samenkomen. De toepassing van Autoscriber breidt zich binnen Reinier de Graaf steeds verder uit, waarmee volgens hen stappen worden gezet in de digitale transformatie vanuit het hart van de zorg.

Revalidatiezorg en AI

In oktober vorig jaar schreven we al over vier revalidatiecentra Reade, Roessingh, Rijndam Revalidatie en Adelante, die met behulp van AI de administratieve lasten in de revalidatiezorg wilden verlichten. Met een subsidie van 1,8 miljoen euro uit de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) zetten zij die ambitie kracht bij. Het doel is om de verslaglegging te versnellen en om zo zorgprofessionals meer tijd te geven voor hun patiënten in een sector die onder druk staat door personeelstekorten en een groeiende zorgvraag.