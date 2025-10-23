STOZ-subsidie voor AI-project in revalidatiezorg

Vier revalidatiecentra in Nederland – Reade, Roessingh, Rijndam Revalidatie en Adelante – bundelen hun krachten in een innovatief project dat kunstmatige intelligentie inzet om administratieve lasten in de revalidatiezorg te verlichten. Met een subsidie van 1,8 miljoen euro uit de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) willen zij een belangrijke stap zetten richting toekomstbestendige zorg in een sector die kampt met toenemende druk en personeelstekorten.

De revalidatiezorg in Nederland staat onder grote druk. De zorgvraag stijgt, patiënten hebben steeds complexere hulpvragen en het tekort aan zorgmedewerkers groeit gestaag. Binnen de medisch specialistische revalidatiezorg (MSR) betekent dit dat zorgprofessionals voortdurend moeten zoeken naar manieren om meer zorg te leveren met minder personeel, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de te leveren zorg.

Met het gezamenlijke project willen Reade (Amsterdam), Roessingh (Enschede), Rijndam Revalidatie (Rotterdam) en Adelante (Hoensbroek) de administratieve last voor zorgverleners aanzienlijk verminderen. Kunstmatige intelligentie (AI) speelt hierin een centrale rol.

Spraakgestuurde verslaglegging

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, richten de vier revalidatiecentra zich op spraakgestuurd rapporteren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de AI-applicatie Autoscriber, die gesprekken tussen zorgverleners en patiënten automatisch opneemt, transcribeert en integreert in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De inzet van deze technologie gebeurt met grote zorg voor de privacy en beveiliging van patiëntgegevens. Patiënten worden vooraf geïnformeerd over het gebruik van de AI-tool en krijgen waar nodig extra begeleiding.

De vier centra gaan het project gefaseerd uitvoeren, met als doel op te schalen naar alle zorgprofessionals binnen de centra. Met deze innovatie is de verwachting dat de werkdruk aanzienlijk wordt verlaagd. Bovendien maakt de gezamenlijke aanpak het mogelijk om de technologie op regionale schaal in te voeren, kennis te delen en een stevige basis te leggen voor bredere implementatie binnen de gehele revalidatiesector.

Benchmark

Revalidatiecentra in Nederland kunnen voortaan ook via een landelijke open benchmark hun behandelinzet vergelijken met die van collega-instellingen. Deze benchmark, onderdeel van het Revalidatieregister, biedt inzicht per patiëntgroep en is een initiatief van Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen. Het doel is om de revalidatiezorg meer datagedreven en doelmatiger te maken.

Ook om inzicht te krijgen in de internationale cijfers van het gebruik van eHealth in de geriatrische revalidatie is onderzoek gedaan. Het ging hierbij om drie belangrijke eHealth-gerelateerde thema’s: het gebruik, de domeinen en de wetenschappelijke evaluatie van e-health. Doel van de studie was om internationale overeenstemming te bereiken over die drie thema’s. In totaal deden tachtig deelnemers uit tien landen mee aan een Delphi-procedure dat uit twee rondes bestond. De deelnemers aan de studie zijn zorgverleners met ervaring in e-health binnen de geriatrische revalidatie.