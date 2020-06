Beeldbellen helpt tegen tekort aan huisartsen

De bevlogen e-health huisarts uit het Montferland voert al geruime tijd campagne om het platform voor onder meer beeldbellen onder de aandacht te brengen: “Met name de groep mensen die niet zo handig is met ICT heeft een steuntje in de rug nodig. Ik hoop die ondersteuning deels bij de bibliotheek en de welzijnsorganisatie te vinden, samen met de gemeente.”

Beeldbellen onderdeel totaalpakket

Het beeldbellen binnen ArtsOnline is onderdeel van een totaalpakket aan huisartsenzorg. Het platform is ontwikkeld als antwoord op de vraag hoe we in Nederland kunnen omgaan met de toenemende druk op de huisartspraktijk. Minder huisartsen, meer taken, budgetten die onder druk staan. Dat waren vragen die Carin Pipers al een tijd bezig hield. Zij werkt als senior consultant bij Roset Twente, een expertisecentrum voor innovatie in de eerstelijnszorg.

“Het huisartsentekort is niet van vandaag of gisteren, het speelde al lang vóór de coronacrisis. Hoe waarborg je de continuïteit van zorg en hoe speel je in op de behoefte van vooral jongere huisartsen om flexibel te kunnen werken? Hoe zorg je voor praktijkopvolging? Hoe maak je het voor waarnemers prettig om vanuit huis of op andere tijdstippen te weken? Er waren ook oudere en gevestigde huisartsen die daar wel oren naar hadden.

Online inloopspreekuur

Uit een eerste concept, bedacht voor een moderne manier van werken die past bij de wensen en behoeften van de eerstelijn in deze tijd, is het idee van een online inloopspreekuur voortgekomen. Toen Timmers hoorde waar Roset mee bezig was, realiseerde hij zich dat dit model iets was waar hij al jaren naar zocht. Samen met huisartsen Bé Prenger, Rebecca Meijer en Michiel van Baasbank werd hij innovatiepartner bij ArtsOnline.

“Ik ben ervan overtuigd dat minstens een derde van de consulten bij de huisarts online kan plaatsvinden. We zien een tweedeling in de consulten: de ingewikkelde gesprekken rond multimorbiditeit bij mensen met chronische klachten. Deze patiënten vinden het niet erg als ze moeten wachten op een afspraak voor een persoonlijk consult. Aan de andere kant zijn er de patiënten met een enkelvoudige klacht die snel even willen overleggen met de huisarts. Die kunnen we goed helpen met beeldbellen. ”

Extra handjes creëren

ArtsOnline is opgezet als een totaalsysteem: naast de digitale intake, de virtuele wachtkamer, het beeldbellen, de live chat en de video-opname van het consult is het ook een plek waar waarnemers eenvoudig kunnen meewerken in de huisartsenpraktijk. Zij hoeven dan niet fysiek in de praktijk aanwezig te zijn, maar kunnen ook in een eigen werkkamer aan andere kant van het land zitten en desgewenst spreekuur houden buiten kantoortijden. Timmers noemt dat “op een slimme manier extra handjes creëren.”

De geplande pilot werd enkele weken vervroegd vanwege de coronapiek. Huisartsen hadden veel behoefte aan het beeldbellen. Sinds april is ArtsOnline in gebruik in de eerste praktijken, vertelt Pipers: “We krijgen reacties uit het hele land en daar zitten ook aanvullende ideeën bij. Dat is ook de bedoeling, we willen innovatie aanjagen.” Per week komen er drie tot vier praktijken bij als gebruikers. In het najaar komt er een grotere opschaling.

ICT&health editie 3 is deze week verschenen.