CRISPR-diagnostiek versnelt en verbetert opsporing van soa’s

Onderzoekers van het Doherty Institute hebben een nieuwe diagnostische toepassing van CRISPR-technologie ontwikkeld die de aanpak van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) fundamenteel kan veranderen. Het gaat om een draagbaar point-of-care systeem dat in staat is om meerdere bacteriële soa’s, waaronder syfilis, gelijktijdig te detecteren, binnen één uur en op één platform.

CRISPR is vooral bekend als technologie voor genbewerking, maar de onderliggende mechanismen lenen zich ook voor diagnostiek. In plaats van DNA te knippen en te veranderen, wordt het CRISPR-Cas systeem hier ingezet om genetisch materiaal van ziekteverwekkers te herkennen en zichtbaar te maken.

Geschikt voor eerstelijnszorg

De test werkt in twee stappen. Eerst wordt eventueel aanwezig DNA of RNA uit een patiëntmonster, zoals urine of een uitstrijkje, vermenigvuldigd via isotherme amplificatie. Dit proces vindt plaats bij een constante temperatuur en maakt complexe laboratoriumapparatuur, zoals PCR-machines, overbodig. Daardoor is de technologie geschikt voor gebruik in klinieken of eerstelijnszorg.

Vervolgens detecteert het CRISPR-systeem specifieke genetische sequenties van pathogenen. Zodra een match wordt gevonden, activeert het Cas-enzym en genereert het een meetbaar signaal. Doordat meerdere CRISPR-systemen tegelijk kunnen worden ingezet, kan één test meerdere infecties tegelijkertijd identificeren.

Snellere behandeling

De nieuwe test speelt in op belangrijke knelpunten in de huidige soa-zorg. Diagnostiek vereist vaak verschillende testen en meerdere consulten, wat kan leiden tot vertraging in behandeling en verlies van patiënten in het zorgproces. Dit geldt met name in drukke stedelijke klinieken, maar ook in landelijke gebieden waar laboratoriumcapaciteit beperkt is.

Met het nieuwe systeem kan diagnostiek worden samengebracht in één consult: een patiënt levert een monster in, ontvangt binnen korte tijd de uitslag en kan direct starten met behandeling. Dit sluit aan bij bredere trends in de zorg, waarbij point-of-care diagnostiek en decentralisatie bijdragen aan toegankelijkere en efficiëntere zorgpaden.

Tegen antibioticaresistentie

Een onderscheidend aspect van de technologie is de mogelijkheid om ook genetische markers voor antibioticaresistentie te detecteren, bijvoorbeeld bij gonorroe. Hierdoor kunnen zorgverleners gerichter antibiotica voorschrijven, in plaats van te vertrouwen op standaardbehandeling.

In een context waarin resistentie tegen bestaande therapieën wereldwijd toeneemt, biedt dit belangrijke klinische meerwaarde en kan het bijdragen aan effectiever antibioticagebruik.

Brede toepasbaarheid

De CRISPR-gebaseerde test illustreert hoe moleculaire diagnostiek zich ontwikkelt richting compacte, veelzijdige platforms. In de toekomst kan de technologie mogelijk ook worden ingezet voor zelfafname van monsters, wat drempels voor testen verder verlaagt en screening toegankelijker maakt.

Tegelijkertijd benadrukken de onderzoekers dat technologie slechts één onderdeel is van effectieve zorg. Factoren zoals toegankelijkheid, patiëntvoorlichting en passende zorgverlening blijven essentieel.

Met deze ontwikkeling laat het Doherty Institute zien hoe innovatieve diagnostiek kan bijdragen aan snellere detectie, betere behandeling en uiteindelijk betere beheersing van soa’s, een almaar groter wordenden wereldwijde uitdaging.

CRISPR-gebaseerde gentherapie

Enige tijd geleden ontwikkelden UCLA onderzoekers een nieuwe CRISPR-gebaseerde gentherapie voor taaislijmziekte. Met behulp van lipide nanodeeltjes leverden zij in één stap CRISPR-componenten, gids-RNA en een volledige kopie van het CFTR-gen af in menselijke luchtwegcellen. In plaats van virussen te gebruiken, maakt deze aanpak herhaalde en veiligere toediening mogelijk.

De CRISPR-technologie knipt het DNA op de juiste plek en vervangt het defecte gen. Hoewel slechts een klein deel van de cellen werd gecorrigeerd, leidde dit tot bijna volledig herstel van de eiwitfunctie. Deze efficiënte, niet-virale toepassing benadrukt het potentieel van CRISPR voor breed inzetbare gentherapie.