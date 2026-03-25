Patiënten verdeeld over digitale triage in huisartsenzorg

Steeds meer huisartsenpraktijken zetten digitale triage in om zorgvragen te beoordelen, maar patiënten zijn daar nog niet onverdeeld positief over. Uit onderzoek van Vliegwiel blijkt dat gebruikers het systeem gemiddeld slechts een krappe voldoende geven. Hoewel digitale triage voordelen biedt in snelheid en bereikbaarheid, ervaren anderen het juist als een drempel in het contact met de huisarts. De meningen over deze ontwikkeling in de eerstelijnszorg lopen daarmee duidelijk uiteen.

Van de 306 respondenten heeft 42 procent ervaring met digitale triage. Binnen deze groep zijn de ervaringen verdeeld. Voorstanders waarderen vooral het gebruiksgemak: het systeem werkt snel, voorkomt wachttijden aan de telefoon en kan op een zelfgekozen moment worden ingevuld.

Ook leeft het idee dat digitale triage bijdraagt aan het verlagen van de werkdruk in de huisartsenpraktijk. Tegelijkertijd uit ruim een kwart van de gebruikers kritiek. Zij zien digitale triage als een verplicht tussenschakel om contact te krijgen met de huisarts en ervaren het soms zelfs als de enige route naar een afspraak.

Vragenlijst

De vragenlijst zelf wordt heel wisselend beoordeeld. De gebruikers geven aan dat die lijst vooral bij complexere klachten tekortschiet. De respondenten vinden dat vragen te algemeen zijn en weinig ruimte bieden om hun situatie goed uit te leggen. Deze groep beoordeelt de digitale triage dan ook relatief laag.

Daar tegenover staat dat een andere groep de vragenlijst juist als duidelijk en gebruiksvriendelijk ervaart. Het invullen vinden ze eenvoudig en overzichtelijk. In totaal geeft 40,6 procent van de gebruikers een 8 of hoger.

De resultaten maken duidelijk dat digitale triage kansen biedt, maar ook nog om doorontwikkeling vraagt, met name op het gebied van maatwerk en keuzevrijheid voor patiënten. Vliegwiel spreekt de verwachting uit dat de verkregen inzichten bijdragen aan het verder verbeteren van triagesystemen.

Digitale Triageondersteuning

Vorige week schreven we ook over digitale triage toen bekend werd dat Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) groen licht heeft gekregen van Coöperatie VGZ en CZ, namens alle zorgverzekeraars, voor het programma Digitale Triageondersteuning. Dankzij deze steun kan NTS een landelijke voorziening ontwikkelen die digitale triageondersteuning biedt binnen de acute zorgketen. Het doel is om digitale triagevoorbereiding stap voor stap voor alle Nederlanders beschikbaar te maken. Daarmee wil NTS de toegankelijkheid van acute zorg verbeteren en de zorgketen toekomstbestendig maken.

Triage blijft volgens NTS altijd in handen van zorgprofessionals. De digitale voorbereiding is bedoeld als hulpmiddel, niet als vervanging van hun professionele oordeel. “Zo krijgen zorgprofessionals sneller een duidelijk beeld van de situatie, waardoor triage efficiënter verloopt. Dankzij de steun van zorgverzekeraars gaan we de zorg beter en efficiënter maken,” zegt Alja Sluiter, huisarts en medisch directeur van NTS.