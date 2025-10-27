BeNeDrone-project richt zich op de vragen vóór het vliegen

Het Belgisch-Nederlandse project BeNeDrone heeft onlangs een Europese subsidie van Interreg Vlaanderen Nederland binnengehaald. Binnen het project wordt met behulp van data science en VR-simulaties onderzocht wat de medische en economische voordelen zijn in het gebruik van medische drones. Op de website van Tilburg University vertelt prof. Max Louwerse, hoogleraar Cognitieve Psychologie en Kunstmatige Intelligentie aan Tilburg University en projectleider bij Maastricht University over de aanpak van het project.

Wie de snelle drone-ontwikkelingen in oorlogsgebieden volgt (met name Oekraïne), zal er niet verbaasd over zijn dat deze medaille een keerzijde heeft. Al jaren wordt namelijk geëxperimenteerd met de inzet van drones voor het vervoer van labmateriaal, medicijnen, bloedzakjes en zelfs voor orgaandonaties.

Veel belemmeringen

In tegenstelling tot bij de inzet van drones voor oorlogsdoeleinden, zijn er voor medische inzet van drones echter veel economische én juridische belemmeringen, schetst Louwerse. Wie in Nederland een drone wil laten vliegen boven een bepaalde hoogte over grotere afstanden, heeft daarvoor een vergunning nodig.



“Dat heeft allemaal te maken met het garanderen van de veiligheid van het verkeer in de lucht en op de weg. Die drones moeten binnen zicht vliegen: je moet hem kunnen blijven zien. In de VS worden drones al meer gebruikt, maar dat is mogelijk omdat er grote gebieden minder dichtbevolkt en bebouwd zijn. Bij ons gebeurt dat nog nauwelijks.”

Gesimuleerde vliegomgeving

Als alternatief voor echte vluchten kunnen virtuele oefenomgevingen medische professionals, beleidsmakers en luchtvaartinstanties voorbereiden op het gebruik van drones. Er is in het BeNeDrone-project gekozen voor het zuiden van Nederland als gesimuleerde omgeving, omdat het een gebied is waar veel ‘problemen’ samenkomen: landgrenzen, havens, steden, zee: allemaal hobbels die regelgeving voor drones moeten nemen.



In een simulator in de grote VR-ruimte van het DAF Technology Lab van de Tilburgse universiteit worden de drones getest op de routes die ze in de werkelijke wereld (nog) niet mogen vliegen. Verschillende parameters worden ingesteld in een data science dashboard, waarna kan worden berekend of de drones via alternatieve routes hun doel kunnen bereiken: bijvoorbeeld wel boven akkerland, maar niet boven steden of over snelwegen. Daarvoor is dan wel andere wet- en regelgeving nodig. Het BeNeDrone-project moet met de voorbereiding hierop helpen.

Focus op voorafgaande situatie

Er zijn overigens al pilots met echte drone-vluchten. Zo voert de ANWB sinds kort met andere partijen een daadwerkelijke proef uit om drones te laten vliegen tussen Zwolle en Meppel. BeNeDrone richt zich op de voorafgaande situatie: wat zijn de medische en economische implicaties van het gebruik van drones? Kunnen ze ons werkelijk helpen met de mogelijkheden die ze lijken te bieden?



“Theoretisch kan nu al een drone met bloedzakjes van Maastricht naar Goes vliegen en is daar veel sneller dan een auto”, stelt Louwerse. “Maar hoe werkt dat in de praktijk? Gaan we toelaten dat drones over steden en snelwegen vliegen? En zo niet, leveren ze in de praktijk dan nog de voordelen op die er theoretisch lijken te zijn?” Het beantwoorden van deze vragen is volgens de hoogleraar ook van grote betekenis voor ziekenhuizen die zich eventueel moeten gaan voorbereiden op intensief gebruik van drones: moeten ze een droneplatform gaan aanleggen, of juist niet?