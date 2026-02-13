NZa onderzoekt knelpunten en kansen voor duurzame zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hoe de zorgsector kan verduurzamen. Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de knelpunten die zorgaanbieders ervaren, de onderliggende oorzaken daarvan en de mogelijke oplossingsrichtingen. Verduurzaming van de zorgsector kan bijdragen aan het beperken van de effecten van klimaatverandering en daarmee aan de volksgezondheid. Het rapport wordt naar verwachting in de tweede helft van 2026 opgeleverd.

Het onderzoek richt zich op de ziekenhuiszorg, instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, de apotheekzorg en intramurale zorginstellingen in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Voor dit onderzoek benadert de NZa zowel zorgaanbieders als brancheorganisaties. Daarbij is er specifieke aandacht voor thema’s als vastgoed, ziekenhuisapotheken en medische producten, waaronder geneesmiddelen en incontinentiemateriaal.

Klankbordgroep

De NZa werkt samen met onder meer ActiZ, Brancheorganisaties Zorg, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, UMCNL, de Nederlandse ggz, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland aan een toekomstbestendige zorg. Vertegenwoordigers van deze organisaties leveren via een externe klankbordgroep input en advies over de voortgang van het onderzoek. Daarnaast spreekt de NZa met een groep experts om scherper in beeld te krijgen wat verduurzaming in de zorgsector concreet betekent.

Het ministerie van VWS wil de verduurzaming in de (publieke) zorg en welzijn versnellen. Het krijgt signalen van zorgaanbieders dat zij bij het verduurzamen tegen problemen aanlopen. Deze problemen hebben mogelijk te maken met de manier waarop de zorg wordt bekostigd en/of gecontracteerd. Waar nodig en mogelijk adviseert de NZa het ministerie over oplossingen binnen de bestaande bekostiging en/of contractering.

Footprint zorgsector

Om de verduurzaming daadwerkelijk te verwezenlijken hebben de branche- en koepelorganisaties in de zorg begin maart 2023 een gezamenlijk uitvoeringsplan gepresenteerd: ‘Zó werken we aan duurzame zorg’. De agenda van het uitvoeringsplan sluit aan op de vijf pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0: meer focus op preventie en gezondheid, het vergroten van kennis en bewustwording, het terugdringen van CO₂-uitstoot van gebouwen, energie en vervoer, zuiniger en circulair omgaan met grondstoffen en het beperken van milieuschade door medicatie(gebruik).

Het plan is opgesteld door een brede coalitie van branche- en koepelorganisaties, waaronder ActiZ, De Nederlandse ggz, NFU, NVZ, VGN, de Groene Zorg Alliantie, KNMP en het Milieuplatform Zorgsector. Daarmee benadrukken zij dat verduurzaming geen losse ambitie is, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele sector.