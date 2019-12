BeterDichtbij in gebruik genomen door Rivas

“Met de app BeterDichtbij zijn wij nog beter bereikbaar om vragen van cliënten te beantwoorden. We houden bij Rivas van laagdrempelig contact tussen patiënt en zorgverleners”, zegt Matthijs Eefting, internist en Chief Medical Information Officer bij Rivas. “Cliënten krijgen snel een betrouwbaar antwoord. Dat stelt cliënten gerust en kan onnodig bezoek aan artsen voorkomen. Bovendien kunnen cliënten het gesprek altijd terug lezen. Wij zijn blij dat we deze service kunnen bieden.”

Laagdrempelige vragen

De app, enkele jaren terug voortgekomen uit een project van de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen), biedt cliënten de optie om altijd via instant messaging laagdrempelige vragen te stellen aan de behandeld zorgverlener. Heeft een cliënt na het bezoek aan de arts nog vragen, dan kunnen deze met de app eenvoudig én veilig worden gesteld. Een cliënt hoeft dus niet te bellen of te wachten op een volgende afspraak. Twijfelt een cliënt over de voorgang van zijn herstel? Ook dan kan contact via de app snel duidelijkheid geven.

De specialismen gynaecologie, KNO en logopedie van de Rivas Zorggroep gaan als eerste van start met het uitnodigen van cliënten voor BeterDichtbij. In het voorjaar gaan ook andere specialismen BeterDichtbij aan cliënten aanbieden.

Groei gebruik BeterDichtbij

Rivas Zorggroep is het 22e ziekenhuis in Nederland dat gebruik maakt van BeterDichtbij. Naast onder andere het Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Albert Schweitzer Ziekenhuis is Rivas Zorggroep het 6e ziekenhuis in de provincie Zuid-Holland dat gebruik maakt van BeterDichtbij.

BeterDichtbij is het afgelopen jaar – inclusief het Rivas – door zeven ziekenhuizen in gebruik genomen. Verder heeft het communicatieplatform een reeks functionaliteiten toegevoegd (zoals het beveiligd delen van zelfmetingen, afspelen van video/audiobestanden) en enkele parterovereenkomsten gesloten om het nut van de app te vergroten. Voorbeelden van het laatste zijn met medicatietrouw-platform MedApp en EPD-leverancier Nexus.

BeterDichtbij werd begin 2018 verzelfstandigd. In dat jaar werden er al koppelingen gemaakt met partijen zoals informatieplatform Thuisarts en KPN (voor beeldbellen) om de app meer mogelijkheden te geven. Ook weden er tools voor digitale beslisondersteuning toegevoegd.