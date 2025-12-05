MijnETZ, Hulpmiddelen Bernhoven, Bestuurstransfer in Limburg, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe functie in MijnETZ waardoor patiënten sneller een afspraak kunnen regelen, de nieuwe hulpmiddelen automaat van Bernhoven en de verlengde samenwerking tussen Thuisarts en Apotheek punt nl. Verder ook aandacht voor het aanstaande afscheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuyderland die over enkele maanden de overstap maakt naar het Laurentius Ziekenhuis en de benoeming van een nieuwe toezichthouder bij tanteLouise.

Sneller inloggen in MijnETZ

Het ETZ introduceert de nieuwe functie ‘Sneller Terecht’ in MijnETZ, waarmee patiënten bij een aantal poliklinieken sneller een afspraak kunnen krijgen. Wanneer een andere patiënt zijn afspraak annuleert of verzet, wordt automatisch een uitnodiging gestuurd om de vrijgekomen plek over te nemen. Dit gebeurt alleen voor geselecteerde afspraaksoorten en poliklinieken, en alleen als jouw afspraak in de nabije periode gepland staat. Via MijnETZ kun je de uitnodiging direct accepteren of weigeren.

Let wel: meerdere patiënten ontvangen dezelfde uitnodiging, waardoor een plek soms al is vergeven. De functie biedt voordelen zoals meer regie voor de patiënt, tijdsbesparing en efficiënter gebruik van beschikbare consulttijden. Voor optimaal gebruik moeten de MijnETZ-app en pushmeldingen zijn ingeschakeld.

Hulpmiddelen automaat Bernhoven

Bernhoven heeft sinds deze week (4 december) een hulpmiddelenautomaat naast de hoofdingang waarmee patiënten 24/7 medische hulpmiddelen kunnen lenen, huren of kopen. Hierdoor kunnen zij sneller naar huis met de juiste ondersteuning, zonder eerst naar een thuiszorgwinkel te hoeven. De automaat is bedoeld voor patiënten die worden ontslagen, een polikliniek- of SEH-bezoek hebben gehad, of via huisarts of verloskundige een hulpmiddel nodig hebben.

In de automaat zijn veelgebruikte hulpmiddelen beschikbaar, zoals krukken, rollators, rolstoelen, douchestoelen en borstkolven. Grotere hulpmiddelen, zoals hoog-laagbedden, kunnen via de automaat worden besteld en worden bij bestelling vóór 17.00 uur de volgende werkdag thuisbezorgd. De voorziening versnelt het ontslagproces, verbetert de doorstroming en vermindert administratieve lasten voor zorgmedewerkers.

Samenwerking Apotheek.nl en Thuisarts

Apotheek.nl en Thuisarts.nl hebben hun langdurige samenwerking verlengd om betrouwbare digitale zorginformatie verder te versterken en de verbinding tussen huisarts en apotheker te verdiepen. Door hun kennis, innovaties en infrastructuren te bundelen, creëren beide partijen een uniforme informatiebron waarin gezondheidsadviezen van Thuisarts worden gekoppeld aan medicijninformatie van Apotheek.nl. Dit helpt patiënten om beter inzicht te krijgen in hun gezondheid en ondersteunt zorgverleners bij het bieden van duidelijke, consistente begeleiding.

Volgens Thuisarts-directeur Swanet Woldhuis biedt de samenwerking voordelen op meerdere niveaus: gebruikers krijgen sneller antwoord op vragen over medicijngebruik en beide organisaties inspireren elkaar om hun diensten verder te verbeteren.

De samenwerking sluit aan bij het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), dat inzet op toegankelijke zorg, digitale zelfredzaamheid en minder administratieve druk voor zorgverleners. Binnen dit akkoord is ruimte voor doorontwikkeling, uitbreiding naar andere zorgvormen en structurele financiering en governance van Thuisarts. KNMP-directeur Eric Janson benadrukt dat deze verlengde samenwerking een extra impuls geeft aan het bieden van eenduidige, betrouwbare medicijninformatie. Dit helpt onnodige druk op de eerstelijnszorg te voorkomen en ondersteunt apothekers in hun rol als laagdrempelig aanspreekpunt voor medicijnvragen.

Bestuursvoorzitter Zuyderland naar Laurentius

Na veertien jaar neemt David Jongen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zuyderland, afscheid van de organisatie. Per 1 mei wordt hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. De Raad van Toezicht prijst zijn verbindende leiderschap en zijn rol in belangrijke mijlpalen: de fusie tussen Atrium en Orbis, de coronapandemie en de plannen voor nieuwbouw in Heerlen en de verbouwing in Sittard-Geleen.

Volgens RvT-voorzitter Rob Becker heeft Jongen Zuyderland mede gevormd tot de organisatie die het nu is, met oog voor patiënten, cliënten, medewerkers en de regio. Zijn betrokken en pragmatische stijl droeg bij aan een open organisatiecultuur. Jongen noemt zijn overstap een laatste grote stap waarin hij opnieuw betekenisvol wil zijn voor Limburg. Bij Laurentius liggen volgens hem grote uitdagingen, zoals interne versterking, regionale samenwerking, uitvoering van het IZA en verdere afstemming met VieCuri. Hij laat Zuyderland naar eigen zeggen met vertrouwen achter: financieel gezond, voorloper in digitale zorg en stevig gepositioneerd voor de toekomst.

Tot 1 mei blijft Jongen actief betrokken bij lopende dossiers, regionale samenwerking en de implementatie van de bouwplannen in Heerlen en Sittard-Geleen. De procedure voor zijn opvolging is inmiddels gestart; later volgt meer informatie.

Nieuwe toezichthouder bij tanteLouise

Martin Janssen is per 1 december benoemd tot toezichthouder bij zorgorganisatie tanteLouise, als opvolger van Liselotte Aarts. Hij brengt een brede achtergrond mee als bedrijfsjurist, manager, adviseur en expert op het gebied van governance, HR en organisatieontwikkeling. Met zijn bedrijf Ibeks ondersteunt hij organisaties bij toekomstbestendige groei en vervult hij diverse toezichtrollen in de semipublieke sector.

Janssen zet zich graag in voor organisaties waar cliënten, naasten en medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Daarnaast is hij actief betrokken bij goede doelen, waaronder lokale initiatieven en een langdurig project voor aids-weeskinderen in Swaziland. Vanuit Zierikzee kijkt hij ernaar uit bij te dragen aan de verdere versterking van tanteLouise en haar missie: de beste zorg bieden aan ouderen in de Brabantse Wal.

