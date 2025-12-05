Studenten, experts en overheid werken samen aan betere zorgdata

Nictiz organiseert regelmatig evenementen om doelgroepen actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitwisseling van digitale zorginformatie. Zo bracht de jaarlijkse hackathon op 30 oktober studenten Medische Informatiekunde van de UvA en beleidsmakers samen om frisse perspectieven te verzamelen op informatie-uitwisseling en Europese ontwikkelingen. Ook was er de Plugathon van 5 tot en met 7 november, opgezet met HL7 Nederland en IHE Nederland en in samenwerking met VWS, waarin leveranciers en experts praktijkgericht werken aan interoperabiliteit voor onder meer de EHDS en de Wegiz.

De Plugathon stimuleert het gezamenlijk testen, leren en verbinden, zodat partijen samen stappen zetten richting betere en veiligere gegevensuitwisseling. Met deze bijeenkomsten zoekt Nictiz bewust de samenwerking op met onderwijs, markt en overheid.

Geen doel op zich

De nieuwste editie van de Plugathon startte met het persoonlijke verhaal van Harry Verbunt, die benadrukte dat digitale uitwisseling van zorgdata geen doel op zich is, maar een middel om patiënten betere zorg te bieden. Die boodschap vormde de opmaat naar drie dagen waarin deelnemers onder begeleiding van experts praktijkgericht aan de slag gingen met standaarden als FHIR en IHE-profielen, het werken met de European Patient Summary en het testen van AI-toepassingen voor interoperabiliteit.

De Plugathon functioneerde daarbij niet als traditioneel congres, maar als een werkplaats waar testen, leren en kennis delen centraal stonden. In een aparte AI-track verkenden deelnemers hoe generatieve AI kan helpen bij validatie, documentatie en kennisdeling binnen zorg-ICT. Ook was er aandacht voor samenwerking: via een sessie Aiki Coaching en bijdragen van experts, onder wie René Spronk, werden deelnemers meegenomen in de vereisten voor implementatie van de European Health Data Space.

De bijeenkomst liet volgens organisator Nictiz een energieke en leergierige sfeer zien, waarin deelnemers vooral veel van elkaar leerden. De opbrengst was concreet: leveranciers verdiepten hun kennis van standaarden, valideerden FHIR-profielen en legden nieuwe verbindingen binnen de community. Daarnaast kregen zij scherper inzicht in de stappen die nodig zijn om aan te sluiten op toekomstige Europese regelgeving EHDS rondom gegevensuitwisseling.

Hackathon

Nictiz organiseerde eind oktober voor de derde keer ook een hackathon voor studenten Medische Informatiekunde van de Universiteit van Amsterdam. Met het evenement wil de kennisorganisatie voor digitale zorginformatie jongeren vroeg betrekken bij actuele vraagstukken rond gegevensuitwisseling. Beleidsmakers, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, werkten mee. Voor studenten bood de dag een inkijk in grote Europese ontwikkelingen, zoals de European Health Data Space en de European Patient Summary.

Tijdens de hackathon onderzochten studenten hoe Nederland de European Patient Summary duurzaam kan gaan invoeren. Na een introductie via een Serious Game werkten multidisciplinaire teams aan pitches met voorstellen uiteenlopend van beleid tot visuele concepten en digitale tools. De ideeën zijn nog niet direct toepasbaar, maar bieden volgens de organisatoren waardevolle inzichten voor zorginstellingen, leveranciers en beleidsmakers. Studenten benadrukten vooral het belang van duidelijke communicatie, samenwerking en een sterk patiëntperspectief. Nictiz noemt de hackathon geslaagd en plant in 2026 een nieuwe editie.