Beweging 3.0: digitalisering maakt warme zorg en eigen regie mogelijk

De langdurige zorg staat voor een ingrijpende verandering. Steeds meer ouderen en mensen met een ondersteuningsvraag willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, de regie over hun eigen leven behouden en ondersteuning ontvangen die aansluit bij hun dagelijks leven.

Voor zorgorganisatie Beweging 3.0 (langdurige zorg) vormt die ontwikkeling het vertrekpunt van een bredere strategische koers, waarin digitalisering niet als doel op zich wordt gezien, maar als hulpmiddel om warme, mensgerichte zorg mogelijk te maken.



Deze omslag vraagt volgens bestuurder Gerben Douma om een andere manier van organiseren. Niet langer de zorginstelling, maar het leven van de inwoner staat centraal. "Digitalisering is geen doel op zich, maar een middel om onze visie en ambities waar te maken”, stelt hij in ICT&health 1, 2026.



Vanuit die gedachte werkt Beweging 3.0 aan een organisatie waarin wonen, welzijn, gezondheid en zorg steeds nauwer met elkaar verbonden raken, zowel binnen de eigen organisatie als samen met regionale partners.

Meer regie, meer ondersteuning

Die visie krijgt vorm in de strategische koers richting 2028. Digitale toepassingen moeten inwoners helpen langer zelfstandig en met meer eigen regie te leven, terwijl zorgprofessionals worden ondersteund in hun dagelijkse werkzaamheden.



Dat kan variëren van slimme medicijndispensers en spraakgestuurd rapporteren tot digitale samenwerking en verdere inzet van data en AI. De technologie staat daarbij nooit op zichzelf, maar ondersteunt de relatie tussen zorgverlener, inwoner, mantelzorger en vrijwilliger.



Marleen Bron, directeur Digitalisering & Data bij Beweging 3.0, benadrukt dat digitalisering pas waarde toevoegt wanneer deze integraal onderdeel wordt van de organisatie. "Digitalisering kan het menselijk contact juist versterken."



Dit begint volgens haar met een betrouwbaar digitaal fundament waarop nieuwe toepassingen veilig en zonder extra administratieve belasting kunnen worden ingevoerd. Wanneer technologie als vanzelfsprekend onderdeel van het werk voelt, ontstaat meer ruimte voor persoonlijke aandacht.

Fundament voor de toekomst

Om die digitale strategie te realiseren, werkt Beweging 3.0 samen met KPN Health aan een solide IT-fundament, variërend van moderne digitale werkplekken tot veilige infrastructuur en ondersteuning bij verdere innovatie. Die basis moet het mogelijk maken om ook toekomstige toepassingen, zoals AI-assistenten en slimme domotica, gecontroleerd en organisatiebreed in te zetten.



De rode draad daarbij is: digitalisering ondersteunt de beweging naar meer zelf- en samenredzaamheid, terwijl zorgprofessionals meer tijd overhouden voor waar hun werk uiteindelijk om draait: aandacht voor de mens. Dat maakt technologie niet het eindpunt van de verandering, maar een noodzakelijk middel om warme zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.

Het volledige artikel is te lezen in ICT&health editie 1, 2026 en in het online magazine.