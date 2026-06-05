Nieuw device Gelre ondersteunt thuisdiagnostiek bij draaiduizeligheid

Het Apeldoorns Duizeligheidscentrum (ADC) van Gelre ziekenhuizen zet sinds kort de Nystagmocatcher in voor diagnostiek bij patiënten met draaiduizeligheidsklachten. Met het hulpmiddel kunnen patiënten thuis tijdens een duizeligheidsaanval oogbewegingen registreren, waardoor artsen beter onderscheid kunnen maken tussen verschillende aandoeningen die vergelijkbare klachten veroorzaken.

Bij aandoeningen zoals de ziekte van Ménière, vestibulaire migraine en benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) is het stellen van een diagnose vaak lastig. Wanneer patiënten op de polikliniek verschijnen, zijn de klachten meestal alweer verdwenen. Artsen zijn daardoor vaak aangewezen op de beschrijving van de patiënt zelf.

Oogbewegingen vastleggen

De Nystagmocatcher is een opzetstuk dat op een smartphone wordt bevestigd en waarmee oogbewegingen tijdens een aanval nauwkeurig kunnen worden vastgelegd. Het apparaat verlicht het oog en voorkomt dat het zich op een vast punt focust, waardoor karakteristieke oogbewegingen – nystagmus – beter zichtbaar worden. De opgenomen beelden bevatten diagnostische informatie over de werking van het evenwichtsorgaan.



Patiënten kregen eerder vaak het verzoek zelf een filmpje te maken tijdens een aanval. Volgens Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn, Zutphen) leverden die opnames regelmatig beelden van onvoldoende kwaliteit op om een betrouwbare diagnose te ondersteunen. Door patiënten een Nystagmocatcher in bruikleen mee te geven, kan de registratie van oogbewegingen op een meer gestandaardiseerde manier plaatsvinden.



Volgens het ziekenhuis is Gelre het eerste STZ-ziekenhuis in Nederland dat deze vorm van thuisdiagnostiek voor draaiduizeligheid inzet. Er vallen 27 ziekenhuizen onder STZ (Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen). Dit zijn ziekenhuizen die naast reguliere basiszorg ook hooggespecialiseerde en complexe (topklinische) zorg leveren. Verder zijn ze zeer actief met opleiding, wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Digitale zorg thuis

De inzet van de Nystagmocatcher sluit aan bij de bredere digitaliseringsvisie 2030 van Gelre ziekenhuizen. Daarin staat het principe centraal: thuis waar het kan, digitaal waar het kan en fysiek waar nodig. Het ziekenhuis investeert al langer in technologieën die zorg dichter bij de patiënt brengen, waaronder thuismonitoring en datagedreven zorg.



Volgens CIO Monique Bosboom en CMIO Boudewijn Kessing vormt de eerder ingezette overstap naar de cloud het fundament voor verdere digitale innovatie in Gelre ziekenhuizen, zo vertelden zij in een interview met ICT&health. Tegelijkertijd benadrukt Gelre ziekenhuizen dat nieuwe technologie alleen wordt ingezet wanneer deze aantoonbare meerwaarde biedt voor patiënt en zorgverlener.



De aanschaf van de Nystagmocatchers werd mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuis. Neuroloog Meinie Seelen noemt het hulpmiddel een patiëntvriendelijke manier om bij aanvalsgewijze duizeligheid sneller en nauwkeuriger tot een diagnose te komen, aldus een persbericht op de website van de ziekenhuisorganisatie.