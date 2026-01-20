Esther Talboom-Kamp nieuwe bestuursvoorzitter Zuyderland

Prof. dr. Esther Talboom-Kamp is per 1 mei 2026 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Zuyderland. Zij volgt David Jongen op. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur spreken hun vertrouwen uit in haar vermogen om Zuyderland in de komende jaren te leiden.

Talboom-Kamp kijkt uit naar haar nieuwe rol en wil verder bouwen aan toekomstbestendige zorg in Zuid-Limburg. “De uitdagingen voor de zorg in Zuid-Limburg zijn groot. Ik blijf me samen met mijn collega’s en partners in de regio inzetten voor toegankelijke en goede duurzame zorg. Met samenwerking, innovatie en digitalisering kunnen we de zorg toekomstbestendig maken. Ik ben er trots op dat ik samen met alle fantastische Zuyderlanders de zorg nog beter ga maken.”

Ruime besxztuurlijke ervaring

Ook Rob Becker, voorzitter van de Raad van Toezicht, is verheugd over de benoeming. “Esther heeft in haar rol als lid van de Raad van Bestuur laten zien dat zij beschikt over uitstekende leiderschapskwaliteiten. In de afgelopen jaren heeft zij veel kennis opgedaan van Zuyderland en belangrijke dossiers adequaat opgepakt. Zij brengt continuïteit en organisatiekennis in de besluitvorming. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij Zuyderland als voorzitter in deze fase van transformatie verder brengt en de maatschappelijke opdracht in Zuid-Limburg krachtig blijft vormgeven.”

Talboom-Kamp studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rondde daar in 1998 haar huisartsenopleiding af. Na enkele jaren in een huisartsenpraktijk maakte zij, na een studie bedrijfskunde, de overstap naar directie-, bestuurs- en toezichthoudende functies in de zorg. Zo was zij onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van Saltro Diagnostisch Centrum en gaf zij binnen Unilabs leiding aan innovatie in 14 landen.

Promotie

In 2017 promoveerde zij aan het Leids Universitair Medisch Centrum op onderzoek naar de implementatie van eHealth bij chronisch zieke patiënten in de eerste lijn. Sinds 1 oktober 2025 is zij bijzonder hoogleraar digitale zorg aan de Open Universiteit.

Om Zuyderland bestuurlijk te versterken in deze fase van transformatie wordt de Raad van Bestuur uitgebreid van drie naar vier leden. Dat leidt tot twee vacatures: een COO Cure, ter vervanging van de huidige positie van Talboom-Kamp, en een nieuwe functie van COO Care. De werving voor beide posities start zo spoedig mogelijk.