Gelre investeert €40 miljoen in zorg, IT en slimme digitalisering

Na een intensieve periode van financieel herstel staat Gelre ziekenhuizen in 2026 weer stevig op eigen benen. Dat vertaalt zich direct in concrete investeringen: dit jaar wordt ruim 40 miljoen euro geïnvesteerd in IT, medische technologie en faciliteiten en gebouwen. Daarmee verdubbelt het investeringsniveau ten opzichte van vorig jaar. De stap onderstreept de ambitie van Gelre om een financieel gezond, toekomstbestendig ziekenhuis te zijn, met twee volwaardige locaties in Apeldoorn en Zutphen.

De afgelopen jaren stonden bij Gelre in het teken van stabiliseren en het versterken van de bedrijfsvoering. Dat vroeg om scherpe keuzes en nauwe samenwerking binnen de organisatie. Die inspanningen betalen zich nu uit. Volgens voorzitter van de raad van bestuur Pier Eringa ontstaat er weer ruimte om vooruit te kijken en gericht te investeren. "We bouwen verder op de duidelijke profielen van onze locaties. In Apeldoorn ligt de focus op complexe en acute zorg, in Zutphen op planbare en laagcomplexe zorg. Door per locatie te investeren in passend zorgaanbod versterken we Gelre als geheel én blijven we een volwaardig ziekenhuis voor de hele regio,” aldus Eringa.

Groei in zorg en voorzieningen

In tegenstelling tot het beeld dat de locatie Zutphen zou afkalven, is hier de afgelopen jaren juist stevig geïnvesteerd. Zo startten in 2024 Focusklinieken voor onder meer chirurgie, orthopedie en gynaecologie, gericht op snelle en kwalitatief hoogwaardige zorg. Ook werd een state-of-the-art Dual Source CT-scanner in gebruik genomen.

In 2025 volgden de opening van de polikliniek Cardiologie – pijn op de borst, waar patiënten binnen twee werkdagen terechtkunnen voor alle onderzoeken in één bezoek, en het Leefstijlloket, opgezet samen met regionale zorgpartners. In 2026 komt daar de start van Mohs-chirurgie bij, een gespecialiseerde behandelvorm voor huidkanker.

Een volgende stap is de geplande verbouwing van het Spoedplein in Zutphen. Huisartsen en Spoedeisende Hulp gaan daar samenwerken in één gezamenlijke omgeving, waardoor expertise sneller wordt gedeeld en patiënten sneller op de juiste plek terechtkomen.

Investeren in mensen, middelen en gebouwen

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst benadrukte de raad van bestuur dat investeren in 2026 breder is dan alleen technologie. Er komt meer aandacht voor werkplezier, ontwikkeling en het terugdringen van ziekteverzuim, onder meer via een cultuurprogramma.

Martiene Riedijk, lid raad van bestuur: ‘De kracht van Gelre zit in onze mensen. We willen een ziekenhuis zijn waar collega’s graag werken en samen de beste zorg leveren.’

Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in moderne medische apparatuur, faciliteiten en gebouwen. Frido Kraanen: ‘Met 40 miljoen euro op de investeringskalender kunnen onze professionals blijven werken met de middelen die nodig zijn voor hoogwaardige zorg, nu en in de toekomst.’

Slimme digitalisering

Digitalisering speelt een sleutelrol in de toekomstvisie. In 2026 investeert Gelre in toekomstbestendige poliklinieken en vereenvoudiging van (digitale) werkprocessen. Dit moet zorgen voor betere ondersteuning van medewerkers en meer overzicht en gemak voor patiënten. Een belangrijk onderdeel is de introductie van de Gelre-app, waarmee patiënten eenvoudiger hun gegevens en afspraken kunnen inzien en afstemmen.

Met deze investeringen zet Gelre ziekenhuizen een duidelijke stap van herstel naar duurzame ontwikkeling: een sterk regionaal ziekenhuis, met betrokken medewerkers, moderne technologie en zorg die klaar is voor de toekomst.

Focus op toekomstbestendige zorg

Enkele maanden geleden startte Gelre ziekenhuizen een samenwerking met Pacmed voor de inzet van AI op de Intensive Care. Vanaf het tweede kwartaal van 2026 gaat Gelre werken met de Pacmed Capaciteitsmonitor, die met behulp van realtime klinische data de IC-bedbezetting en benodigde personeelsinzet voorspelt. Doel is een efficiëntere inzet van schaars IC-personeel en het verbeteren van continuïteit en kwaliteit van zorg.

De samenwerking volgt op een AI Readiness Scan van Pacmed, waaruit bleek dat Gelre beschikt over een solide IT-infrastructuur, een duidelijke aanpak voor wet- en regelgeving en breed draagvlak onder zorgprofessionals voor AI. Daarmee is het ziekenhuis klaar voor verantwoorde opschaling van AI. De Capaciteitsmonitor vertaalt voorspellingen direct naar personeelsbehoefte en maakt tekorten of overcapaciteit vroeg zichtbaar. Dit ondersteunt planners en teamleiders bij beter roosteren, verlaagt werkdruk en draagt bij aan meer regie, werkplezier en duurzame inzetbaarheid op de IC.

Sinds eind vorig jaar zet Gelre ziekenhuizen AI in bij MRI-onderzoek. Met de AI-software Deep Resolve worden MRI-beelden scherper en gedetailleerder, doordat ruis wordt verminderd en fijne weefselstructuren beter zichtbaar worden. Dit leidt tot nauwkeurigere diagnoses en een hogere zorgkwaliteit.

Een belangrijk bijkomend voordeel is de verkorte scantijd: sommige protocollen zijn tot wel 50 procent sneller. Dat vergroot het patiëntcomfort en verhoogt de efficiëntie. Door de tijdswinst kunnen dagelijks circa zes extra patiënten worden gescand, wat de wachttijden verkort en de capaciteit vergroot. Volgens radioloog Joost Wijlemans combineert de technologie snelheid en precisie en tilt zij zowel de patiëntervaring als de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau.