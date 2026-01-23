Digipunt, Kennisbank zelfredzaamheid, bestuurswisselingen en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het Digipunt ter ondersteuning van digitale zorg bij het Ikazia en de livegang van de nieuwe kennisbank ‘Samen werken aan zelfredzaamheid’. Verder ook aandacht voor het behalen van het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg door Gelre ziekenhuizen en twee bestuurlijke benoemingen bij Kempenhaeghe en het Martini Ziekenhuis.

Digipunt Ikazia

Het Ikazia is gestart met een Digipunt om patiënten te ondersteunen bij het gebruik van digitale zorg. Omdat informatievoorziening en dienstverlening in de zorg steeds vaker digitaal verlopen, is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met het Digipunt wil Ikazia zorgen dat digitale zorg toegankelijk blijft voor iedereen, met persoonlijke hulp en aandacht.

Patiënten kunnen bij het Digipunt ondersteuning krijgen bij onder meer het gebruik van MijnIkazia, inloggen met DigiD, online inchecken, het maken van digitale afspraken, het invullen van digitale vragenlijsten en het gebruik van zorgapps zoals Beter Dichtbij en Thuismonitoring. Het Digipunt is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis en biedt laagdrempelige hulp, zodat ook mensen die minder digitaal vaardig zijn actief kunnen blijven deelnemen aan hun zorgproces.

Kennisbank zelfredzaamheid

De nieuwe kennisbank ‘Samen werken aan zelfredzaamheid’ is live en biedt zorgprofessionals praktische inzichten om bewoners en cliënten te ondersteunen bij zo veel mogelijk zelfstandig functioneren. De kennisbank bouwt voort op een eerdere kennisbank over open deuren en bundelt visie, onderzoek en praktijkervaringen rond zelfredzaamheid. Daarbij staat zelfredzaamheid niet als doel op zich centraal, maar als middel om de kwaliteit van leven te vergroten.

De kennisbank benadrukt het belang van samenwerken met cliënten, hun naasten en professionals, en van maatwerk dat aansluit bij wat iemand kan en wil. Naast hulpmiddelen wordt aandacht besteed aan het hele proces rondom ondersteuning. Door kennis te delen, wil de organisatie voorkomen dat anderen het wiel opnieuw moeten uitvinden en hen inspireren om zelf aan de slag te gaan. De kennisbank is bedoeld voor zorgorganisaties, beleidsmakers en professionals in de ouderenzorg die werken aan zelfredzaamheid in de praktijk.

Brons voor duurzaamheid Gelre

Gelre ziekenhuizen heeft een volgende stap gezet in het verduurzamen van de zorg met het behalen van het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg. De certificering is een erkenning voor de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd om duurzaamheid structureel te verankeren in de organisatie.

Vanuit het programma Gelre Groener werkt het ziekenhuis aan verbeteringen op het gebied van energieverbruik, afval, inkoop en bewust gebruik van middelen. Deze aanpak sluit aan bij landelijke verduurzamingsafspraken binnen de zorgsector. Volgens Gelre is het certificaat geen eindpunt, maar een bevestiging dat de gekozen, stapsgewijze aanpak werkt.

De Raad van Bestuur benadrukt het belang van duurzaamheid als vast onderdeel van het dagelijks werk, terwijl het team Duurzaamheid samen met collega’s blijft werken aan verdere verbeteringen. Het certificaat fungeert daarbij als extra stimulans om de ingezette koers voort te zetten, met het oog op een gezonde en toekomstbestendige zorgomgeving.

Nieuw RvT-lid Kempenhaeghe

Op 1 januari is Natal van Niel toegetreden tot de Raad van Toezicht van Kempenhaeghe. Hij volgt Ton Backx op en brengt ruime ervaring mee op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, bestuurlijke functies en strategie. Zijn kracht ligt in het verbinden van wetenschap, technologie en gezondheidszorg.

“Deze functie zie ik als een prachtige kans om iets betekenisvols bij te dragen. Ik kijk ernaar uit om Kempenhaeghe beter te leren kennen en samen te bouwen aan vernieuwing”, aldus Natal van Riel.

Nieuw RvB-lid Martini

Ziekenhuis De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis heeft Esther Agterdenbos-van de Ree per 8 maart 2026 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Zij is een ervaren zorgbestuurder en momenteel actief als lid van de Raad van Bestuur a.i. bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Eerder bekleedde zij bestuurs- en directiefuncties bij onder meer Menzis, Ziekenhuis Amstelland en Klimmendaal. Agterdenbos kijkt uit naar haar nieuwe rol en zal samen met Henk Snapper en Fleurisca Korteweg het bestuur vormen.

