Centrale plek voor mantelzorg, leefstijl en digitale hulp in Amphia

Sinds vorige week kunnen patiënten en hun naasten in het Amphia ziekenhuis (Breda) terecht voor extra hulp bij het gebruik van mijnAmphia, leefstijl en mantelzorg. Op route 172 zijn drie handige loketten geopend: het nieuwe Digipunt, het Leefstijlzorgloket én het Mantelzorgplein. Met de komst van deze drie loketten biedt Amphia extra ondersteuning aan patiënten en hun naasten. Zij worden bij de loketten stap voor stap geholpen, krijgen advies op maat en worden, waar nodig, doorverwezen.

De samenwerking tussen de drie loketten biedt meerdere voordelen. Doordat de medewerkers eenvoudig kunnen overleggen, wordt kennis gebundeld en beter ingezet. Er wordt actief gebruikgemaakt van elkaars expertise, wat de onderlinge samenwerking versterkt. Voor patiënten betekent dit dat zij sneller antwoord krijgen op hun vragen. Is de juiste persoon op dat moment niet aanwezig, dan wordt er een afspraak ingepland. Bovendien krijgen patiënten meer regie over hun eigen situatie. Ze worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen, wat bijdraagt aan hun zelfvertrouwen ook wanneer ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen.

Nieuw Digipunt

Het Digipunt in het Amphia is nieuw. Steeds meer zorg is digitaal, maar niet iedereen kan hier direct goed mee uit de voeten. Soms hebben mensen hulp nodig en bij het Digipunt krijgen patiënten hulp bij het gebruik van hun digitale dossier mijnAmphia, het inloggen met DigiD of het gebruik van de aanmeldzuilen in het ziekenhuis. Het Digipunt is een samenwerking tussen Digi-Taalhuis, IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) en Amphia. Medewerkers van deze drie organisaties helpen samen de patiënten.



Het leefstijlloket helpt patiënten op weg naar een gezondere leefstijl. Denk hierbij aan informatie over: voeding, beweging, slaap en ontspanning. Na verwijzing door een medisch specialist gaan patiënten in gesprek met een (leefstijl) deskundige. Deze helpt de patiënt op weg naar de juiste ondersteuning in de eigen omgeving.

Mantelzorgplein

Zorgen voor een ander is betekenisvol en kan veel voldoening geven. Vooral wanneer mantelzorgers goed worden begeleid en patiënten zelf de regie over hun leven behouden. Het Mantelzorgplein is er speciaal voor mantelzorgers én patiënten die thuis zorg ontvangen. Van informatie over hulpmiddelen tot advies rondom welzijn en het aanleren van zorgtaken: het team denkt graag mee en biedt praktische ondersteuning.



Naast de samenvoeging van de drie lokketen gebruiken steeds meer afdelingen van het Amphia ziekenhuis informatiefilmpjes om patiënten beter voor te lichten. De korte video’s geven in begrijpelijke taal en met duidelijke beelden uitleg over een onderzoek, behandeling of ziekte. Omdat patiënten vaak maar een klein deel onthouden van een gesprek met de arts, helpen de filmpjes hen om de informatie beter te begrijpen en te onthouden. Zo gaan zij met meer vertrouwen hun afspraak of behandeling in.