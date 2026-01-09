ChatGPT Health: AI-ondersteuning voor gezondheidsdata

OpenAI heeft ChatGPT Health gepresenteerd. Dit is een aparte dienst waarin persoonlijke gezondheidsinformatie en generatieve AI samenkomen binnen een strikt afgebakende en beveiligde omgeving. De nieuwe functie is bedoeld om gebruikers beter te informeren en voor te bereiden op gesprekken over gezondheid en welzijn, zonder de rol van zorgprofessionals te vervangen. Op dit moment is nog niet bekend of en wanneer ChatGPT Health ook in Nederland beschikbaar komt.

Gezondheid is al een van de meest besproken onderwerpen binnen ChatGPT. De afgelopen maanden was ook veel te doen over de voordelen én risico’s van het gebruik van generatieve AI in de zorg, en dan met name in de ggz. Zorgen over de ‘handelswijze’ (antwoorden) op vragen van mensen die kampen met psychische klachten bijvoorbeeld. Andere onderzoeken benadrukten juist weer de voordelen van AI in de ggz. Feit is dat wereldwijd honderden miljoenen mensen wekelijks vragen stellen over gezondheid en leefstijl. Met ChatGPT Health, zo stelt OpenAI, wordt hierop voortgebouwd, met extra aandacht voor privacy, beveiliging en context. De functie maakt het mogelijk om gesprekken te baseren op persoonlijke gezondheidsdata, zoals medische dossiers en gegevens uit wellness-apps, waardoor antwoorden relevanter en praktischer worden.

Ontwikkeld met zorgprofessionals

ChatGPT Health is ontwikkeld in nauwe samenwerking met artsen en zorgprofessionals. De functionaliteit is nadrukkelijk ondersteunend: bedoeld om inzicht te geven, patronen te herkennen en gebruikers beter voorbereid het gesprek met zorgverleners te laten aangaan.

In de huidige praktijk is gezondheidsinformatie vaak versnipperd over patiëntenportalen, apps, wearables, PDF’s en losse notities. Dit maakt het voor patiënten lastig om overzicht te houden en samenhang te zien. ChatGPT Health introduceert daarom een aparte, toegewijde omgeving binnen ChatGPT waarin gezondheidsgerelateerde gesprekken, bestanden en gekoppelde databronnen strikt gescheiden blijven van overige chats.

Gebruikers kunnen, uiteraard alleen met expliciete toestemming, elektronische patiëntendossiers en wellness-apps koppelen, waaronder Apple Health, Function en MyFitnessPal. Hierdoor kan ChatGPT ondersteunen bij het interpreteren van testuitslagen, het voorbereiden van consulten, het analyseren van leefstijlgegevens en het maken van afwegingen rondom voeding, training of zorgverzekeringen.

ChatGPT Helath is niet bedoeld voor diagnose of behandeling. De focus ligt op alledaagse vragen, langetermijninzichten en ondersteuning buiten acute zorgmomenten.

Privacy en beveiliging

Gezondheidsgegevens behoren tot de meest gevoelige persoonsgegevens. Daarom functioneert ChatGPT Health als een afzonderlijke ruimte met aanvullende beveiligingslagen bovenop de bestaande privacy- en datacontroles van ChatGPT. Gesprekken en bestanden worden standaard versleuteld opgeslagen en verzonden. Specifiek voor gezondheidsdata is extra isolatie en gespecialiseerde encryptie toegepast.

Belangrijk is dat gesprekken binnen ChatGPT Health niet worden gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Gezondheidsinformatie blijft binnen deze afgebakende omgeving en wordt niet gedeeld met andere chats. Gebruikers houden volledige controle over hun gezondheidsgeheugen en kunnen dit op elk moment inzien of verwijderen via de instellingen. Voor extra beveiliging kan multifactorauthenticatie (MFA) worden ingeschakeld.

Koppeling met externe databronnen

Voor het ontsluiten van elektronische medische dossiers werkt OpenAI samen met b.well, een Amerikaans netwerk voor het veilig verbinden van gezondheidsdata. Deze koppelingen zijn vooralsnog beperkt tot de VS en beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar en ouder. Apple Health-integratie vereist iOS.

Ook wellness-apps kunnen uitsluitend met expliciete toestemming worden gekoppeld. Apps die toegang krijgen tot ChatGPT Health moeten voldoen aan aanvullende privacy- en beveiligingseisen, waaronder dataminimalisatie en een extra beveiligingsreview. Gebruikers kunnen koppelingen op ieder moment beëindigen, waarna de toegang direct wordt ingetrokken.

De ontwikkeling van ChatGPT Health is begeleid door meer dan 260 artsen uit 60 landen en uiteenlopende specialismen. In totaal leverden zij meer dan 600.000 feedbackmomenten op AI-antwoorden, verdeeld over 30 medische aandachtsgebieden. Deze input is gebruikt om het model te trainen op duidelijke communicatie, risicobewustzijn en het tijdig stimuleren van contact met zorgprofessionals.

De kwaliteit van antwoorden wordt getoetst via HealthBench, een beoordelingskader dat samen met praktiserende artsen is ontwikkeld. In plaats van theoretische kennisvragen ligt de nadruk op veiligheid, contextbegrip, begrijpelijkheid en klinische toepasbaarheid.

Gefaseerde introductie

ChatGPT Health wordt in eerste instantie beschikbaar gesteld aan een beperkte groep gebruikers. Deze gefaseerde uitrol maakt het mogelijk om feedback te verzamelen en de functionaliteit verder te verfijnen. In de komende weken wordt de toegang uitgebreid naar meer gebruikers op web en iOS. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een wachtlijst. In Nederland is dat echter nog niet mogelijk op dit moment.