Claude for Healthcare verbindt AI, zorgdata en klinische processen

Met Claude for Healthcare introduceert Anthropic een uitgebreid zorggericht AI-platform dat administratieve lasten verlaagt, informatie beter ontsluit en professionals ondersteunt bij complexe besluitvorming. Centraal staan zogeheten connectors: koppelingen waarmee Claude veilig en direct toegang krijgt tot externe, zorgspecifieke databronnen.

Het nieuws van Claude for Healthcare komt enkele dagen nadat ChatGPT Health aangekondigd werd door concurrent OpenAI. Dat werd gepositioneerd als een aparte dienst waarin persoonlijke gezondheidsinformatie en generatieve AI samenkomen binnen een strikt afgebakende en beveiligde omgeving. ChatGPT Health heeft als doel gebruikers beter te informeren en voor te bereiden op gesprekken over gezondheid en welzijn, zonder de rol van zorgprofessionals te vervangen.

Slimmere toegang tot zorgdata

Anthropic postioneert Claude for Healthcare nadrukkelijk als infrastructuurlaag voor digitale zorg en life sciences. Voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn nieuwe connectors beschikbaar die aansluiten op gangbare standaarden en registraties. Zo kan Claude informatie ophalen uit de Centers for Medicare & Medicaid Services Coverage Database, inclusief lokale en nationale vergoedingsbesluiten. Dit ondersteunt onder meer machtigingsprocessen, declaratiecontroles en bezwaarprocedures. Daarnaast is integratie mogelijk met ICD-10-coderingen voor diagnostiek en verrichtingen, en met het National Provider Identifier Registry voor verificatie en credentialing van zorgverleners.

Omdat HIPAA-compliant organisaties nu gebruik kunnen maken van Claude for Enterprise, zijn ook bestaande medische databronnen beschikbaar, zoals PubMed. Daarmee kan Claude snel literatuur samenvatten en actuele evidence-overviews genereren.

Praktische AI-vaardigheden voor zorgprocessen

Anthropic voegt daarnaast nieuwe Agent Skills toe, waaronder ondersteuning voor FHIR-ontwikkeling om interoperabiliteit tussen zorgsystemen te versnellen. Ook is er een voorbeeldskill voor het beoordelen van machtigingsaanvragen, die organisaties kunnen aanpassen aan eigen beleid en werkprocessen.

In de praktijk betekent dit dat Claude kan helpen bij tijdrovende taken zoals het beoordelen van machtigingsverzoeken, het samenstellen van onderbouwde declaratiebezwaren en het triëren van patiëntberichten in portalen. Door informatie uit richtlijnen, dossiers en vergoedingsregels te combineren, ontstaat een geïntegreerd overzicht dat besluitvorming ondersteunt, zonder deze over te nemen.

Inzicht in eigen gezondheid

Naast professionele toepassingen richt Claude zich ook op burgers. In de VS kunnen gebruikers van Claude Pro en Max hun persoonlijke gezondheidsgegevens koppelen, waaronder labuitslagen en dossiers via HealthEx, Function en, in bèta, Apple Health en Android Health Connect. Claude kan deze gegevens samenvatten, uitslagen in begrijpelijke taal toelichten en helpen bij de voorbereiding van consulten. Privacy staat hierbij centraal: gebruikers kiezen expliciet welke data ze delen, kunnen koppelingen altijd verbreken en gezondheidsdata worden niet gebruikt om AI-modellen te trainen.

Ook binnen de life sciences breidt Claude zijn rol uit, met nieuwe connectors voor klinisch en translationeel onderzoek. Koppelingen met onder meer ClinicalTrials.gov, Medidata en bioRxiv/medRxiv maken het mogelijk om sneller inzicht te krijgen in trialdesign, inclusie, pijplijnen en preprint-onderzoek. Daarnaast ondersteunt Claude vroeg onderzoek via databronnen als ChEMBL en Open Targets, en beeldanalyse via Owkin. Met nieuwe Agent Skills voor bio-informatica, protocolontwikkeling en data-analyse positioneert Claude zich als digitale copiloot in de volledige R&D-keten: van hypothese tot klinische studie.

Strategische betekenis

Met Claude voor de zorg en life sciences zet Anthropic in op AI als verbindende laag tussen versnipperde data, regelgeving en dagelijkse praktijk. Niet als vervanger van professionals, maar als versneller van inzicht, samenwerking en besluitvorming. Voor zorgorganisaties, beleidsmakers en innovators benadrukt deze ontwikkeling hoe generatieve AI steeds meer verschuift van experiment naar structurele digitale infrastructuur.