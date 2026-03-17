Invest-NL investeert €15 miljoen voor versnelling zorginnovaties

Invest-NL investeert €15 miljoen in Health Economics 3 (HE3), een investeringsfonds van EQT Life Sciences dat zich richt op medische technologie, diagnostiek en digitale zorg. Met de investering wil Invest-NL bijdragen aan het verkleinen van de financieringskloof voor healthtechbedrijven en de opschaling van zorginnovaties in Nederland en Europa versnellen.

Veel bedrijven in medtech en digital health groeien snel, maar hebben moeite om groeikapitaal aan te trekken. Vooral in de Series A- en B-fase is volgens Invest-NL in Europa relatief weinig financiering beschikbaar. Dit kan de verdere ontwikkeling en opschaling van innovaties vertragen, terwijl deze juist belangrijk zijn voor betere diagnostiek, digitale monitoring en nieuwe medische technologie. Volgens Invest-NL kunnen dergelijke innovaties bijdragen aan betere patiëntuitkomsten en tegelijkertijd helpen om zorgkosten beheersbaar te houden.

Fonds met Nederlandse roots

Health Economics 3 maakt deel uit van EQT Life Sciences en bouwt voort op de expertise van Life Sciences Partners (LSP), een Nederlandse fondsmanager met een lange staat van dienst in investeringen in medische technologie, diagnostiek en digitale zorg. LSP werd in 2022 overgenomen door EQT, waarna het team en de investeringsstrategie grotendeels zijn voortgezet binnen EQT Life Sciences.

De focus van HE3 sluit daarmee aan bij de strategische prioriteiten van Invest-NL binnen de sector Life Sciences & Health. Door de deelname van Invest-NL kon het fonds volgens de organisatie groeien naar een omvang die aantrekkelijker is voor internationale investeerders. Daarmee wordt extra kapitaal gemobiliseerd voor investeringen in gespecialiseerde healthtechbedrijven.

Nederlandse en Europese scale-ups

HE3 investeert actief in Europese en Nederlandse scale-ups in de gezondheidszorg. Tussen Invest-NL en de Health Economics-strategie van EQT bestaan al gezamenlijke investeringen, onder meer in Onera Health, Xeltis en ViCentra.

Met de investering wil Invest-NL bijdragen aan de ontwikkeling en opschaling van technologieën die de zorg toegankelijk, betaalbaar en toekomstbestendig moeten houden.

Vorig jaar berichtten wij over het NextGen Ventures 2 fonds met een investeringsbudget van 12 miljoen euro, specifiek voor vroegefasebedrijven in digital health en medtech. Daarbij ligt de focus op innovaties met zowel technologische als maatschappelijke impact, zoals toepassingen voor minimaal invasieve chirurgie, digitale zorgcoördinatieplatforms en geavanceerde diagnostiek. Per bedrijf investeert het fonds doorgaans tussen 500.000 en 1,5 miljoen euro, meestal in ruil voor aandelenkapitaal.