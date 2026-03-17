Meer tijd voor patiënten door geïntegreerd alarmmanagement

Hoe zorg je ervoor dat een alarm altijd bij de juiste zorgverlener terechtkomt – en ook daadwerkelijk wordt opgevolgd? Voor ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk was die vraag aanleiding om de patiëntbewaking fundamenteel te vernieuwen. Bij de ingebruikname van de nieuwbouw, inclusief een nieuwe IC, koos het ziekenhuis voor een geïntegreerde oplossing voor alarmmanagement.

“Wij kwamen uit een situatie waarin we met verschillende merken werkten op verschillende afdelingen,” vertelt medisch klinisch technicus Bertrant Dallinga in de eerstvolgende editie van ICT&health. “Op de IC stond een ander systeem dan op de kinderafdeling of op de OK. Dat maakte het beheer complex en de gebruikerservaring niet uniform.”



De wens was duidelijk: alarmen moeten niet alleen hoorbaar zijn, maar ook direct en betrouwbaar bij de juiste verpleegkundige binnenkomen. In de oude situatie ontbrak die zekerheid. Meldingen werden verstuurd, maar zonder garantie dat ze ook werden ontvangen of gelezen.

Gesloten alarmketen

In de nieuwe opzet - met PIC iX Event Notification en Care Assist van Philips - worden alarmen als pushmelding verstuurd naar een zorgsmartphone. Als een melding niet wordt bevestigd, escaleert het systeem automatisch naar een andere zorgverlener – net zo lang tot iemand reageert. Daarmee ontstaat een gesloten alarmketen die rust en duidelijkheid brengt.



Vertrouwen hebben in een nieuw systeem bleek cruciaal. Voor veel verpleegkundigen betekende de overstap een fundamentele verandering in werkwijze. Waar men voorheen bij een alarm fysiek naar de kamer liep om de situatie te beoordelen, verschijnt nu eerst een melding op de smartphone.



“Als je al dertig jaar in het vak zit, vertrouw je op je klinische blik en je onderbuikgevoel,” zegt Dallinga. “Nu krijg je er een hulpmiddel bij. Een buddy, een maatje, dat je altijd bij je draagt.”

Minder alarmmoeheid

Die ondersteuning vertaalt zich ook naar minder alarmmoeheid. Verpleegkundigen kunnen meldingen beter filteren en prioriteren, en zo de focus houden op wat echt belangrijk is.



Maarten Postma, IC-verpleegkundige en praktijkopleider, ziet dat effect dagelijks: “Voor ons is het essentieel dat het probleem van alarmmoeheid serieus wordt aangepakt. Dit systeem werkt daarbij erg prettig. Minder urgente alarmen kunnen eenvoudig worden onderdrukt, waardoor de focus ligt op wat echt belangrijk is.”



De impact reikt verder dan alleen de werkvloer. Ook patiënten profiteren van minder geluid en meer rust op de afdeling, terwijl de veiligheid geborgd blijft.



Volgens Dallinga is de belangrijkste les helder die hij andere ziekenhuizen graag wil meegeven voor als ze ook willen overstappen: betrek ICT vanaf dag één en zorg dat neuzen dezelfde kant op staan.

Het hele artikel is te lezen in editie 2, 2026 van ICT&health, die op 10 april verschijnt.