Continue monitoring op longafdeling met slimme sensoren

Patiënten op de longafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis worden sinds kort continu gevolgd met slimme meetapparatuur. Het ziekenhuis onderzoekt of deze vorm van digitale monitoring leidt tot snellere signalering van gezondheidsproblemen, meer regie voor patiënten en een lagere werkdruk voor verpleegkundigen. Daarnaast wordt bekeken of de technologie op termijn ook kan worden ingezet om patiënten eerder naar huis te laten gaan, terwijl hun gezondheid op afstand wordt gevolgd.

Voor de continue monitoring maken patiënten gebruik van meetapparatuur van Mindray. Zij dragen een smartwatch, een saturatiemeter om de vinger, een ECG-sensor op de borst en een automatische bloeddrukband. Daarmee worden onder meer hartslag, bloeddruk, ademhalingsfrequentie en het zuurstofgehalte in het bloed dag en nacht gemeten.

Continu inzicht in de gezondheid

Op een verpleegafdeling worden vitale functies normaal gesproken enkele keren per dag handmatig gecontroleerd. Dankzij de nieuwe technologie beschikken verpleegkundigen nu continu over actuele gezondheidsgegevens van hun patiënten. Hierdoor kunnen veranderingen in de gezondheidstoestand eerder worden opgemerkt en kan sneller worden ingegrepen wanneer dat nodig is. Volgens het ziekenhuis draagt dit bij aan een betere bewaking van patiënten die extra aandacht nodig hebben tijdens hun opname.

De eerste ervaringen zijn positief. Patiënten geven aan het een geruststellend gevoel te vinden dat mogelijke verslechteringen sneller worden gesignaleerd. Een tachtigjarige COPD-patiënt, die thuis al gebruikmaakte van thuismonitoring, besloot daarom ook tijdens haar ziekenhuisopname deel te nemen aan de continue monitoring.

Doordat patiënten hun eigen meetgegevens kunnen bekijken, krijgen zij bovendien meer inzicht in hun herstel. Dat is volgens het ziekenhuis vooral waardevol voor longpatiënten die tijdens hun opname hun zuurstofgebruik geleidelijk moeten afbouwen. De continue metingen maken zichtbaar hoe hun gezondheid zich gedurende de behandeling ontwikkelt.

Meer tijd voor zorg

Ook voor verpleegkundigen biedt de nieuwe werkwijze voordelen. Omdat vitale functies automatisch worden geregistreerd, zijn minder handmatige controles nodig. Daardoor ontstaat meer ruimte voor directe patiëntenzorg, terwijl tegelijkertijd continu zicht blijft bestaan op de gezondheid van opgenomen patiënten.

Daarnaast kunnen zorgverleners sneller reageren op onverwachte situaties. Zo werd met behulp van een automatisch valalarm onlangs direct opgemerkt dat een patiënt was gevallen, waarna onmiddellijk hulp kon worden verleend. Vrijwel alle patiënten op de longafdeling kunnen deelnemen aan de continue monitoring. Alleen voor bepaalde patiëntgroepen, waaronder mensen met een delier of patiënten in de palliatieve fase, is deze vorm van monitoring minder geschikt.

Onderzoek naar bredere toepassing

De komende maanden onderzoekt het St. Antonius Ziekenhuis hoe patiënten en verpleegkundigen de continue monitoring ervaren en welke effecten de technologie heeft op de dagelijkse zorgprocessen. De longafdeling fungeert daarbij als eerste praktijkomgeving waarin deze werkwijze wordt geëvalueerd. Wanneer de resultaten positief blijken, wil het ziekenhuis onderzoeken of continue monitoring ook op andere verpleegafdelingen kan worden ingezet, met name op afdelingen waar vroege signalering van achteruitgang een belangrijke rol speelt.

Naast toepassing binnen het ziekenhuis kijkt het St. Antonius ook naar de mogelijkheden van ziekenhuisverplaatste zorg. In dat scenario zouden patiënten eerder naar huis kunnen, terwijl zorgverleners hun vitale functies via dezelfde meetapparatuur 24 uur per dag op afstand blijven volgen.

Volgens het ziekenhuis sluit deze ontwikkeling aan bij de ambitie om de zorg toegankelijk, persoonlijk en toekomstbestendig te organiseren. Door digitale technologie in te zetten waar dat meerwaarde biedt, wil het St. Antonius onderzoeken welke zorg in het ziekenhuis noodzakelijk blijft en welke zorg veilig met ondersteuning op afstand kan plaatsvinden. Continue monitoring vormt daarbij een belangrijke stap richting meer digitale en patiëntgerichte zorg.

Opmars continue monitoring

Continue monitoring (op afstand) wordt in ziekenhuizen en zorginstellingen steeds vaker ingezet. Een ontwikkeling die al een aantal jaren in volle gang is, en vooral ook onder druk van de coronapandemie doorontwikkeld en versneld werd. Gisteren schreven we nog over een onderzoek van ETZ naar de effectiviteit en tijdsbesparing van continue monitoring met een slimme armband. De afgelopen jaren hebben we ook regelmatig aandacht besteed aan de ontwikkeling van speciale (bio)sensoren voor dit doel. Zo werd twee jaar geleden een internationale studentencompetitie voor gepersonaliseerde biosensoren georganiseerd rondom SensUs 2024.

In datzelfde jaar startte het Jeroen Bosch Ziekenhuis met een nieuw, mobiel, patiëntbewakingssysteem met tal van nieuwe, innovatieve functies. Zo worden de vitale functies van patiënten continu worden bewaakt, zelfs wanneer een patiënt wordt verplaatst op een afdeling of wordt overgeplaatst naar een andere afdeling. Ook worden alle gegevens automatisch overgedragen aan de ontvangende afdeling. Dit system verhoogde niet alleen de patiëntveiligheid, maar zorgde ook voor een verlichting van het werk van zorgprofessionals.