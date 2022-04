CT-scanner op rails is medische doorbraak

Soms kan het combineren van bestaande technologieën zorgen voor een medische doorbraak, zoals bij de Philips Angio CT Spectral. Jeroen van Pelt (Electronics Designer) en Joost Groenen (Development Engineer) hebben gewerkt aan een essentieel onderdeel van deze oplossing: een CT-scanner die kan bewegen over rails. Dankzij deze toepassing hoeven patiënten minder vaak terug voor een nieuwe ingreep, want interventionele artsen kunnen met deze beweeglijke CT-scan complexere procedures uitvoeren op een minimaal invasieve manier. Het innovatieve apparaat kan onder meer worden toegepast bij oncologie, beroerte- en traumazorg.

Scanner niet gemaakt om te bewegen

CT-scanners worden snel beter en betere diagnostiek wordt dankzij de toegenomen beeldkwaliteit mogelijk gemaakt, maar is door de vele elektronica en dataverbindingen niet geschikt om te bewegen. “Een CT-scanner is normaal gesproken een grote ring waar patiënten in gaan liggen. Onze taak was om een systeem te ontwikkelen waarbij de hele CT-scanner om de operatietafel – en dus de patiënt – heen kan schuiven”, vertelt Jeroen van der Pelt.

Jeroen van der Pelt en Joost Groenen zijn onderdeel van Philips Engineering Solutions. Het gaat om ingenieurs en technisch adviseurs die zowel door Philips als externe klanten worden ingeschakeld voor het realiseren van medische en hightech innovaties. Het complexe van betreffende innovatie is dat een normale CT-scan een ingewikkeld apparaat is vol dataverbindingen, dat niet is ingericht om over rails te bewegen. Een andere uitdaging was het ontwikkelen van de besturingstechniek om de CT scanner zo snel en nauwkeurig mogelijk tijdens de operatie op de juiste plek te krijgen.

CT-scanner op rails: diagnose én behandeling tegelijk

De grootste verbetering voor artsen en patiënten zit hem in de combinatie van diagnose en behandeling in dezelfde procedure. Met een CT-scan kun je een 3D-beeld maken van de patiënt met een grotere doorsnede. Dat betekent dat je al tijdens de operatie kunt zien of de patiënt effectief is behandeld. En daarmee is mogelijk een extra ingreep te voorkomen.