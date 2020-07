Cybercollectief ‘Wij helpen ziekenhuizen’ was een succes

De afgelopen maanden werkte het cybercollectief achter de schermen met succes aan het voorkomen van aanvallen door cybercriminelen. Door het werk van het collectief is het aantal aanvallen met forse impact beperkt gebleven. Hoewel het cybercollectief nu in sluimerstand gegaan is, zal Z-CERT (Computer Emergency Response Team voor de Zorg) haar taken voor het digitiaal veiliger maken van Nederlandse zorginstellingen voortzetten.

Kennis, expertise en samenwerking

Tientallen security-experts hebben tijdens de coronacrisis, volledig belangeloos, hun kennis en expertise ter beschikking gesteld van het cybercollectief ‘Wij helpen ziekenhuizen’, een initiatief van cybersecurity-organisatie EYE en de brancheorganisatie Cyberveilig Nederland. “Het was mooi om te zien hoe eensgezind de cybersecuritygemeenschap zich inzette voor de zorgsector. We zijn blij om te zien dat het aantal incidenten bij Nederlandse zorginstellingen beperkt is gebleven tijdens de coronacrisis. Het piekmoment lijkt voorbij, al blijft waakzaamheid geboden. Z-CERT bedankt het cybercollectief voor hun tijdelijke ondersteuning en fijne samenwerking”, zegt Wim Hafkamp, directeur van Z-CERT.

De initiatiefnemers van het ‘Wij helpen ziekenhuizen’ brachten op het platform digitale beveiligingsexperts van meer dan 70 bedrijven bij elkaar om zorginstellingen in de coronacrisis gratis bij te staan en te beschermen. Cyberveilig Nederland is ervan overtuigd dat de samenwerking in de cybersecurity branche door dit succesvolle initiatief verder versterkt is.

“Het delen van kennis is voor digitale beveiliging van groot belang, met name ten tijde van een crisis”, aldus directeur van Cyberveilig Nederland Petra Oldengarm, de belangenvereniging van de Nederlandse cybersecuritysector. Job Kuijpers van cybersecurity-organisatie EYE voegt daaraan toe, “We zijn blij dat het initiatief een aantal keren hulp heeft kunnen bieden aan zorginstellingen. Mocht de druk in de zorg weer toenemen en Z-CERT erom vragen dan lanceren we het initiatief gewoon weer opnieuw.”

Cybercollectief krijgt navolging

Het succes van het ‘Wij helpen ziekenhuizen’ cybercollectief is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Dit leidde ertoe dat in België inmiddels een vergelijkbaar initiatief opgestart is.

Cyberaanvallen komen de laatste jaren ook steeds vaker voor bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Begin juni waarschuwde Z-CERT en het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) onder andere diverse zorginstanties tegen mogelijk misbruik van VPN-kwetsbaarheden door kwaadwillende partijen.

De cyberaanvallen kunnen variëren van het infecteren van systemen met malware tot het volledig op slot zetten van IT-systemen met zogenoemde ransomware, waarbij losgeld geeist wordt om de systemen weer vrij te schakelen.