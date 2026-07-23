Zonder adoptie geen digitale transformatie

Nieuwe technologie invoeren is vaak het meest zichtbare onderdeel van digitalisering. De echte uitdaging ligt echter ergens anders. Zorgorganisaties die digitaal willen transformeren, moeten vooral investeren in de mensen die dagelijks met die technologie werken. Volgens Carlijn de Ruijter, bestuurder van Máxima MC, draait succesvolle digitale transformatie dan ook niet om IT, maar om organisatieverandering.

Digitalisering kan helpen om zorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden, maar alleen als medewerkers de veranderingen ook daadwerkelijk omarmen, stelt De Ruijter in ICT&health 2, 2026. “In de zorg wordt digitalisering soms gezien als een bedreiging,” zegt ze. “Maar eigenlijk is het vooral de complexe wet- en regelgeving eromheen die het lastig maakt. Als je digitalisering strategisch en creatief benadert, biedt het juist enorme kansen om de zorg beter en toegankelijker te maken.”



Volgens De Ruijter is digitale transformatie ook geen rechtlijnig project met een duidelijk begin- en eindpunt. Bestuurders moeten richting geven, maar tegelijk ruimte laten om te leren, te experimenteren en processen gaandeweg aan te passen. Het is die combinatie van sturen en loslaten die bepaalt of veranderingen uiteindelijk beklijven.

Gedrag bepaalt succes

Een betrouwbare digitale basis is natuurlijk een onmisbare randvoorwaarde. Goed werkende infrastructuur, veilige systemen en een stabiel elektronisch patiëntendossier vormen het fundament waarop innovaties zoals AI, digitale patiëntcommunicatie en telemonitoring kunnen worden gebouwd. Toch is technologie volgens De Ruijter zelden de grootste belemmering. “De techniek is vaak onze minste zorg. Het echte werk zit in adoptie: processen aanpassen, mensen meenemen, en zorgen dat ze begrijpen wat we doen en waarom.”



Om die reden investeert Máxima MC onder meer in informatiemanagement, digicoaches en nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals en IT-specialisten. Ook regionale samenwerking speelt een belangrijke rol. Digitale transformatie houdt niet op bij de muren van één ziekenhuis, maar vraagt om gezamenlijke afspraken, gedeelde data en een gemeenschappelijke digitale infrastructuur. Alleen zo ontstaat een toekomstbestendige zorg waarin technologie zorgprofessionals ondersteunt en patiënten beter en sneller de juiste zorg ontvangen.

Dit artikel gemist? Lees het alsnog in ICT&health 2, 2026 of in ons online magazine.