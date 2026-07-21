Zorgbestuurders trekken samen op in digitale transformatie

Digitalisering is geen doel op zich, maar een noodzakelijke voorwaarde om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat stellen Joyce Berger-Roelvink, bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente, en Hans Gellekink, bestuurder met de ICT-portefeuille bij Saxenburgh. In ICT&health 2, 2026, vertellen zij hoe grote en kleinere zorgorganisaties elk vanuit hun eigen rol werken aan dezelfde digitale opgave.

De bestuurders benadrukken dat de druk op de zorg vraagt om slimme digitale oplossingen. "We zullen met evenveel zorgpersoneel een steeds grotere zorgvraag moeten beantwoorden," zegt Berger-Roelvink. Digitalisering helpt volgens haar om die uitdaging het hoofd te bieden.

Samen sterker

Hoewel de aanpak per organisatie verschilt, zien beide bestuurders samenwerking als sleutel tot succes. Grote ziekenhuizen kunnen vaker pionieren met innovaties zoals AI-labs, terwijl kleinere organisaties bewezen oplossingen sneller kunnen invoeren. Kennisdeling voorkomt dat zorgorganisaties steeds opnieuw zelf het wiel uitvinden.



Digitalisering is daarnaast vooral een veranderopgave. Naast technologie bepaalt het draagvlak onder zorgprofessionals en samenwerking binnen en tussen organisaties of innovaties landen in de praktijk.



Medewerkers meekrijgen in digitalisering en de beweging naar databeschikbaarheid is niet altijd lastig. Bij Saxenburgh ziet Gellekink dat de beweging soms zelfs van onderaf komt. “Het gebruik van AI in het dagelijks leven sijpelt het werk binnen. Het onderwerp bruist. Collega's, ondernemingsraad, cliënten- en patiëntenraad: iedereen heeft het erover.”



Toch zorgt digitalisering ook voor spanning, merkt Berger-Roelvink. “Je hebt altijd enthousiaste koplopers, maar ook een grote groep die afwacht én een deel dat liever vasthoudt aan bestaande werkwijzen. Dat vraagt veel inzet op bewustwording.” Digitalisering is dan ook vooral een kwestie van cultuur en verandermanagement.

Regie en financiering

Ook financiering blijft een belangrijk aandachtspunt. De investeringen in ICT groeien, terwijl bestuurders scherpe keuzes moeten maken. Standaardisatie en landelijke afspraken over gegevensuitwisseling zijn volgens hen essentieel om die investeringen effectief te laten renderen.



Beide bestuurders zien daarbij een belangrijke regierol voor het ministerie van VWS. De ingezette versnelling op databeschikbaarheid en landelijke samenwerking moet volgens Gellekink worden vastgehouden. "In de zorg kan het gewoon niet snel genoeg gaan. Het gas moet erop."

Dit interview gemist? Lees het in ICT&health editie 2, 2026 en in ons online magazine.