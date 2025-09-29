Datagedreven regionaal capaciteitsplan moet zorg toegankelijk houden

Met de goedkeuring door Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ is er een nieuwe mijlpaal bereikt in transformatieplan Regionaal Integraal Capaciteitsmanagement (R-ICM). Dat laat het verantwoordelijke samenwerkingsverband Gezond naar Morgen weten. Het doel van het R-ICM is om de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment te organiseren in de regio Rotterdam, Capelle en Krimpen. De transformatie richt zich op verschillende sectoren en stelt een datagedreven, domeinoverstijgende R-ICM-organisatie centraal.

Met R-ICM willen de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties hun krachten om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dit moet ervoor zorgen dat bewoners, patiënten en cliënten tijdig de zorg en ondersteuning blijven krijgen die zij nodig hebben. Dit wordt er door groeiende zorgvraag en een eveneens groeiend tekort aan zorgpersoneel niet eenvoudiger op.

Gebrekkige aansluiting

Net zoals in andere regio’s sluit In Rotterdam, Capelle en Krimpen het aanbod van zorg en ondersteuning niet altijd goed aan op wat mensen nodig hebben. R-ICM moet vraag en aanbod beter in balans brengen. Door samen over domeinen heen te werken moet er meer samenhang, flexibiliteit en toekomstbestendigheid gerealiseerd worden. “R-ICM vraagt om vertrouwen, durf en continue afstemming,”, stelt Sasha van Beijsterveld, programmamanager R-ICM. Maar het biedt ook een unieke kans om samen de zorg van morgen beter te organiseren.”



Een domeinoverstijgende R-ICM-organisatie de plannen datagedreven in de praktijk brengen, gesteund door een regionaal vorm te geven data-infrastructuur. Dit moet de uitwisseling van best practices bevorderen en organisaties beter met elkaar verbinden. Beter inzicht in de beschikbare capaciteit helpt zorgprofessionals om efficiënter en effectiever werken, terwijl patiënten en cliënten sneller de juiste zorg op de juiste plaats en tijd krijgen.



De transformatie omvat de domeinen ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn, huisartsenzorg en verpleging, verzorging en thuiszorg. Elk domein kent unieke uitdagingen en structuren. Een gefaseerde en sectorspecifieke aanpak binnen het R-ICM houdt dan ook rekening met de dynamiek van de verschillende ketens.

Nauwe samenwerking

Gezond naar Morgen wil door een nauwe samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en andere regionale partners bouwen aan een duurzame en toegankelijke zorginfrastructuur. Ronald Buijs, voorzitter Raad van Bestuur van Laurens en portefeuillehouder R-ICM binnen de IZA-alliantie Rotterdam, Capelle en Krimpen aan den IJssel, licht dit toe: “Ons doel is de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, zowel nu als in de toekomst. Door de transformatie die we samen in gang hebben gezet, komen we een stap dichter bij een duurzame, efficiënte en toegankelijke zorginfrastructuur voor de gehele regio. Als collectief zijn wij vastberaden om de transformatie verder te brengen en onze visie van toekomstbestendige zorg waar te maken.”



R-ICM is één van de thema’s binnen Gezond naar Morgen, een regionaal samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars. De regio omvat 770.000 inwoners van in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Gezond naar Morgen wil zorg en welzijn blijvend toegankelijk en betaalbaar te houden én zorg blijven verbeteren. Dit moet gerealiseerd worden door: samenwerking over domeinen heen, ongelijke investeringen voor gelijke kansen; slimme inzet van capaciteit; een verschuiving van zorg naar preventie.