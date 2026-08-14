Mbo-student helpt zorgtechnologie uit de kast

Zorgtechnologie is in veel zorgorganisaties wel aanwezig, maar wordt lang niet altijd gebruikt. Uit een eerder artikel (zie ook ICT&health 2, 2026) bleek al dat apparaten vaak letterlijk en figuurlijk in de kast blijven liggen. In een vervolgartikel in ICT&health schetsen Yvonne Weening, Marloes Postel en Anne-Ruth Oosterbroek (alle drie van NHL Stenden Hogeschool) hoe mbo-studenten tijdens hun opleiding kunnen leren om daar verandering in te brengen.

Volgens de auteurs kunnen studenten een belangrijke rol spelen bij het zichtbaar maken, testen en bespreekbaar maken van zorgtechnologie op de werkvloer. Dat vraagt echter meer dan technologische kennis alleen. Ook docenten en werkbegeleiders moeten studenten begeleiden bij het analyseren van werkroutines, het voeren van gesprekken met collega's en het stimuleren van innovatie tijdens stages.

Van opdrachten naar praktijk

Om opleidingen daarbij te ondersteunen, ontwikkelden de onderzoekers een opdrachtenboek met praktijkvoorbeelden, stageopdrachten en lesmateriaal. Daarmee leren studenten stap voor stap hoe zij technologie kunnen herkennen, beoordelen en daadwerkelijk toepassen binnen de dagelijkse zorgpraktijk. De opdrachten verbinden ervaringen uit de praktijk met reflectie op school, waardoor technologie een vanzelfsprekend onderdeel van het leerproces wordt.



De auteurs onderscheiden daarbij verschillende fasen: van het zichtbaar maken van beschikbare technologie en het analyseren van bestaande werkwijzen, via het testen van hulpmiddelen in de praktijk, tot het ontwikkelen van een ambassadeursrol waarin studenten collega's helpen nieuwe technologie structureel te gebruiken.

Toekomstbestendige zorg

Die aanpak moet ertoe bijdragen dat zorgtechnologie niet langer als een los hulpmiddel wordt gezien, maar onderdeel wordt van de dagelijkse zorgverlening. Studenten ontwikkelen daarmee niet alleen technische vaardigheden, maar leren ook hoe zij veranderingen binnen een team kunnen ondersteunen en begeleiden. Zo kunnen zij al tijdens hun opleiding bijdragen aan een toekomstbestendige zorgpraktijk.



Samengevat ligt de toegevoegde waarde van mbo‑studenten in het zichtbaar maken van technologie, het analyseren van bestaande werkroutines, het uitvoeren van praktische tests en het stimuleren van collega’s tot verandering, ondersteund en gestimuleerd door hun begeleiders en docenten.

Het volledige artikel is vanaf 20 augustus te lezen in ICT&health 4, 2026 en in ons online magazine.