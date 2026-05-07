Twente zet in op Top Tech ziekenhuis met passende zorg

De druk op de medisch-specialistische zorg neemt toe, terwijl personeel schaars blijft en de zorgvraag complexer wordt. In die context zoeken regio’s naar nieuwe organisatievormen die kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid combineren. In Twente positioneren ziekenhuizen zich nadrukkelijk als samenwerkende netwerkpartners, met technologie en participatie als belangrijke componenten. Tijdens een werkbezoek van minister Sophie Hermans werd zichtbaar hoe die beweging concreet vorm krijgt.

De samenwerking tussen Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) laat zien hoe regionale zorgnetwerken zich ontwikkelen van concurrerende instellingen naar elkaar aanvullende schakels in één zorgketen. Centraal staat het principe van passende zorg: dichtbij en digitaal waar mogelijk, fysiek in het ziekenhuis wanneer dat noodzakelijk is. Die verschuiving van zorgverlening vraagt niet alleen om organisatorische afstemming, maar ook om een andere inzet van technologie en data.

Volgens Eric Kroon, lid Raad van Bestuur ZGT is samenwerking geen vrijblijvende keuze meer, maar een noodzakelijke strategie om de zorg toekomstbestendig te maken. De Twentse aanpak benadrukt dat regionale samenwerking, ondersteund door technologie en gedragen door inwoners, een concreet alternatief biedt voor traditionele zorgmodellen.

Interoperabiliteit

Een cruciale randvoorwaarde daarbij is veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling. Zonder interoperabiliteit blijft samenwerking steken in losse initiatieven. In Twente wordt gewerkt aan versnelling van digitale verbindingen tussen zorgverleners, zodat patiëntinformatie tijdig en volledig beschikbaar is. Dit moet leiden tot minder dubbel werk, kortere doorlooptijden en betere klinische beslissingen.

Daarnaast valt de nadruk op een regionaal innovatie-ecosysteem waarin zorg, onderwijs en bedrijfsleven samen optrekken. De rol van de Universiteit Twente is daarin prominent, onder meer via de inzet van technisch geneeskundigen. Zij opereren op het snijvlak van zorg en technologie en dragen bij aan de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de klinische praktijk.

Regionale voorbeelden

Concrete toepassingen illustreren hoe die innovaties landen in de zorgpraktijk. Zo werkt Reggeborgh Research Fellow Sam Kroezen aan technologieën om complicaties bij diabetische voetproblemen te voorkomen, met als doel ziekenhuisopnames te reduceren. Tegelijkertijd laten digitale toepassingen zoals de Geboortezorg App zien hoe thuismonitoring zwangeren meer regie geeft en fysieke controles kan verminderen, zonder in te leveren op veiligheid. Twente is de eerste regio in Nederland waar alle zwangeren, ongeacht zorgverzekeraar, verloskundige praktijk of ziekenhuis, gebruikmaken van dezelfde regionale geboortezorg-app. De toepassing, ontwikkeld in samenwerking met Zorg bij jou, wordt nu breed uitgerold binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband Twente.

Opvallend is ook de nadruk op participatie van inwoners. Via regionale bijeenkomsten worden patiënten en burgers betrokken bij beleidskeuzes, wat moet bijdragen aan draagvlak en beter afgestemde zorg. De inbreng van inwoners wordt niet alleen symbolisch opgehaald, maar expliciet meegenomen in besluitvorming.