Digivaardigheid als sleutel tot werkplezier

“Het is bijna schokkend om te zien hoeveel kostbare tijd voor zorg we kunnen terugwinnen door digitale vaardigheden te versterken,” stelt Albert Hilvers, bestuurder bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land(onder meer actief in de Noordoostpolder) naar aanleiding van het vorig jaar gepubliceerde Tijdwinstonderzoek door digitale vaardigheden. “Mooi dat dit rapport handvatten geeft om met het versterken van digivaardigheden aan de slag te gaan.”

Het onderzoek in kwestie stelde vorig jaar dat dat collega’s met minder digitale vaardigheden in de VVT wekelijks ruim twee uur langer bezig zijn met dezelfde twaalf digitale werkzaamheden dan collega’s die digitaal vaardiger zijn. Hilvers hierover in editie 1, 2026 van ICT&health: “Tijd die hard nodig is voor zorg en ondersteuning van cliënten en bewoners.”



Dat digitale vaardigheden een issue zijn in de zorg, is al langer bekend, vervolgt hij. “Al had ik niet door dat er zóveel tijd weglekt. Mogelijk overschatten we onze eigen digivaardigheid.”

Brede zorgtransformatie

De bestuurder vertelt dat VVT-aanbieder Zorggroep Oude en Nieuwe Land digitalisering ziet als onderdeel van de bredere zorgtransformatie. “In de toekomst zal een deel van de huidige zorg veranderen door digitale én andere innovaties, mede omdat zowel de werkvloer als cliënten daarom vragen. Sommige cliënten willen nu al digitale hulpmiddelen voor bijvoorbeeld medicatieverstrekking, zodat een zorgverlener niet dagelijks hoeft langs te komen.”



De filosofie van Zorggroep Oude en Nieuwe Land is dat je medewerkers vooral moet verleiden om digitale middelen te gebruiken, vertelt Hilvers. “Daarom dagen we softwareleveranciers altijd uit om de navigatie zo intuïtief mogelijk te maken.”

Ondersteuning

Medewerkers die extra hulp nodig hebben, kunnen terecht bij digicoaches. Hilvers: “Zij zijn getraind om hun collega’s persoonlijk te helpen. Toen alle zorgmedewerkers een werktelefoon kregen, zijn zij bijvoorbeeld bij de locaties langsgegaan om vragen te beantwoorden en medewerkers op weg te helpen.”



De bestuurder verwacht dat hulpvragen de komende jaren wel zullen veranderen door de opkomst van AI. “Uiteindelijk wordt het misschien voor alle medewerkers belangrijk dat we ze leren hoe zij kunnen ‘prompten’. Dus hoe ze zo’n AI-systeem de juiste instructies meegeven. Bijvoorbeeld om een e-mail te schrijven en er een bijlage aan te hangen.”

Meer werkplezier

De bestuurder hoopt dat het onderzoeksrapport teweegbrengt dat zorgorganisaties er nog meer van doordrongen raken hoe belangrijk het is om te investeren in digivaardigheden. “Immers: een betere digivaardigheid leidt doorgaans tot meer werkplezier en minder werklast voor medewerkers. En elke minuut die we digitaal slimmer terugwinnen, maakt direct ruimte voor zorg die er écht toe doet, voor de mensen die op ons rekenen."

Lees het hele artikel in ICT&health editie 1, 2026, dat op 20 februari verschijnt.

