Digitale screening vervangt telefoontje voor operatie

Ziekenhuis Isala zet een volgende stap in de digitalisering van zorgprocessen met de introductie van volledig digitale preoperatieve screening voor geselecteerde patiëntgroepen. Patiënten zonder verhoogd gezondheidsrisico en met een relatief eenvoudige ingreep hoeven niet langer standaard telefonisch contact te hebben met de anesthesioloog, maar kunnen zich digitaal voorbereiden op hun operatie.

Preoperatieve screening is bedoeld om te beoordelen of een patiënt veilig geopereerd kan worden en om uitleg te geven over de ingreep en verdoving. Waar patiënten vroeger standaard naar het ziekenhuis kwamen en later telefonisch werden gescreend, verloopt dit proces voor een deel van de patiënten nu volledig digitaal. Volgens anesthesioloog Els Bosch is deze ontwikkeling een logische volgende stap. Patiënten vullen via het portaal MijnIsala een vragenlijst in en krijgen aanvullende informatie aangeboden via video’s, bijvoorbeeld over verdoving en nuchter blijven voor de operatie. Vervolgens geven zij digitaal toestemming voor de behandeling.

Meer gemak voor patiënt en naasten

De digitale aanpak biedt volgens Isala vooral voordelen op het gebied van gebruiksgemak. Patiënten kunnen de voorbereiding doorlopen op een moment dat het hen uitkomt, zonder rekening te hoeven houden met telefonische afspraken of ziekenhuisbezoeken. Dit verlaagt de drempel en kan ook voor naasten praktischer zijn.

Opvallend is dat het telefonische contactmoment, dat voorheen standaard onderdeel was van de screening, in deze nieuwe werkwijze vervalt. Uit interne evaluaties blijkt dat dit gesprek voor deze patiëntgroep weinig toegevoegde waarde heeft, mits de medische situatie als laagrisico wordt beoordeeld.

Efficiënter gebruik van capaciteit

Naast patiëntgemak levert de digitalisering ook voordelen op voor zorgprofessionals. Door het wegvallen van telefonische consulten ontstaat meer flexibiliteit in het werkproces. Waar anesthesiologen voorheen dagelijks tientallen telefonische screenings moesten uitvoeren binnen vaste tijdsblokken, kunnen ingevulde vragenlijsten nu op een zelfgekozen moment worden beoordeeld.

Dit maakt het mogelijk om beschikbare capaciteit gerichter in te zetten voor patiënten met een complexere zorgvraag. In een sector die te maken heeft met personeelstekorten kan dit bijdragen aan het verlagen van de werkdruk en het efficiënter organiseren van zorg.

Digitale inclusie blijft aandachtspunt

De volledig digitale screening is vooralsnog bedoeld voor een specifieke patiëntgroep: mensen zonder complexe medische voorgeschiedenis en zonder gebruik van risicovolle medicatie, zoals bloedverdunners. Voor andere patiënten blijft telefonisch of fysiek contact noodzakelijk.

Daarnaast houdt Isala rekening met digitale vaardigheden en taalbarrières. Patiënten die moeite hebben met digitale middelen kunnen ondersteuning krijgen via telefonische begeleiding, en waar nodig wordt een fysieke afspraak ingepland met inzet van een tolk.

Digitale preoperatieve screening

De digitalisering van de preoperatieve screening past binnen een bredere beweging in de zorg, waarbij ziekenhuizen zoeken naar manieren om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Binnen het samenwerkingsverband mProve werken meerdere ziekenhuizen aan dit soort innovaties en zorgtransitie. Met het oog op vergrijzing en toenemende zorgvraag lijkt digitalisering van ondersteunende processen een belangrijke rol te spelen in het toekomstbestendig maken van de zorg.

Al in 2024 werd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van het digitaliseren van preoperatieve screening. Dat onderzoek, uitgevoerd onder 400 patiënten van het Diakonessenhuis, wees uit dat het inderdaad een veilig en effectief alternatief voor traditionele consulten is, en tevens bijdraagt aan efficiënter gebruik van zorgpersoneel. Digitale ondersteuning, onder meer via voorlichtingsvideo’s en apps, verbeterde de informatievoorziening. Ongeveer 80 procent van de patiënten waardeerde de aanpak.