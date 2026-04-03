Minister bij TechMed Centre, subsidieoproep ZonMw, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een bezoek van minister Letschert (OC&W) aan het TechMed Centre van de Universiteit van Twente en de start van de nieuwe subsidieronde ‘Medisch-specialistische zorg in beweging’ door ZonMw. Verder ook aandacht voor de lancering van de eerste twee kwaliteitsregisters van zorginzicht.nl en een bestuurlijke benoeming bij de Parnassia Groep.

Minister bezoekt TechMed Centre

Begin deze week (30 maart) bracht minister Rianne Letschert een werkbezoek aan de Universiteit Twente. In het TechMed Centre sprak zij met onderzoekers en regionale partners over de rol van wetenschap en onderwijs in de vernieuwing van de zorg.

Centraal stond hoe Twente verschillende disciplines. zoals technische geneeskunde, medische technologie, data, beeldvorming en robotica, combineert om het “ziekenhuis van de toekomst” vorm te geven. Deze innovaties moeten helpen om de groeiende zorgvraag en personeelstekorten op te vangen. Letschert toonde zich onder de indruk van de impact van deze kennisontwikkeling op maatschappelijke uitdagingen.

Het TechMed Centre fungeert als praktijklab waar nieuwe technologieën niet alleen worden ontwikkeld, maar ook getest en toegepast. In samenwerking met onder meer Medisch Spectrum Twente en bedrijven worden zorgprocessen vernieuwd om efficiëntere en patiëntgerichtere zorg te realiseren. Voorbeelden zijn thuismonitoring via apps, organ-on-a-chip-technologie en innovaties in beeldvorming voor vrouwengezondheid. Het bezoek vormt een eerste stap richting verdere samenwerking met andere ministeries, gericht op opschaling en economische valorisatie van deze innovaties.

Subsidie ‘Medisch-specialistische zorg in beweging’

De subsidieoproep ‘Medisch-specialistische zorg in beweging’ is geopend en richt zich op het versneld implementeren en opschalen van bestaande digitale toepassingen in de medisch-specialistische zorg. Het doel is om de continuïteit van reguliere zorg te waarborgen tijdens crisissituaties, bijvoorbeeld wanneer zorg moet worden afgeschaald en de druk op capaciteit toeneemt.

De subsidie is bedoeld voor projecten die bewezen digitale oplossingen integreren in zowel het standaard zorgproces als crisisprotocollen. Het gaat specifiek om toepassingen die al in de praktijk zijn gebruikt en voldoen aan de definities van e-zorg of e-ondersteuning volgens het Zorginstituut Nederland. Voorbeelden zijn telemonitoring, digitale zelfmanagement tools, triage software, clinical decision support en capaciteits managementsystemen. Deze toepassingen moeten aantoonbaar bijdragen aan het ontlasten van de zorg en het verbeteren van doorstroming.

Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en zelfstandige behandelcentra, eventueel in samenwerking met andere partijen zoals VVT-organisaties of eerstelijns zorgaanbieders. In totaal is €4 miljoen beschikbaar, met subsidies tussen €100.000 en €250.000 per project en een maximale looptijd van 18 maanden. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 16 juni 2026, 14.00 uur.

Kwaliteitsregister zorginzicht.nl

De afgelopen periode heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) samen met het Zorginstituut Nederland en andere HLA-partijen gewerkt aan het versterken van het kwaliteitsregister zorginzicht.nl. Op 25 maart zijn de eerste twee kwaliteitsregistraties gepubliceerd, waarmee een belangrijke stap is gezet richting een beter beheersbaar registratielandschap.

Het register helpt om grip te krijgen op de groei van kwaliteitsregistraties en de bijbehorende administratieve lasten. Daarnaast zorgt het voor breder draagvlak, omdat registraties worden beoordeeld vanuit meerdere perspectieven, waaronder zorgprofessionals, instellingen, patiënten en zorgverzekeraars. Opname in het register geeft bovendien recht op financiering.

ZN benadrukt het belang van structureel gebruik van deze data om te leren, verbeteren en samen beslissingen te nemen, met als doel de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief te houden.

Nieuw bestuurslid Parnassia Groep

De Parnassia Groep heeft Georgette Fijneman benoemd tot lid van de raad van commissarissen per 1 juni. Fijneman (60) beschikt over ruime ervaring in de zorgsector en zette zich de afgelopen jaren actief in voor verbeteringen in het Nederlandse zorgstelsel, onder meer via landelijke zorgakkoorden en aandacht voor mentale gezondheid.

Zij bekleedde diverse leidinggevende functies bij Achmea en was de afgelopen acht jaar directievoorzitter van Zilveren Kruis. Vanaf medio juni 2026 treedt zij aan als CEO van PGGM Pensioenservices. Daarnaast vervult zij nevenfuncties bij onder meer het Kansfonds, Coöperatie DELA en de Nederlandse Straatdokters Groep.

Met haar brede kennis van het zorgstelsel en focus op samenwerking en innovatie wordt zij gezien als een waardevolle versterking. Haar komst sluit aan bij de ambities van Parnassia Groep om maatschappelijke uitdagingen in de zorg aan te pakken.

