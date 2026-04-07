Franciscus bundelt onderzoek in nieuwe wetenschapswebsite

Ziekenhuis Franciscus (Rotterdam, Vlietland) heeft een nieuwe wetenschapswebsite gelanceerd waarop patiënten, zorgprofessionals en samenwerkingspartners een overzicht krijgen van het onderzoek binnen de organisatie. Het platformbrengt medisch en verpleegkundig onderzoek samen en moet het eenvoudiger maken om studies te vinden en deelname te overwegen.

Als topklinisch ziekenhuis (STZ) positioneert Franciscus wetenschappelijk onderzoek nadrukkelijk als onderdeel van de zorgpraktijk. Met de nieuwe website wil het ziekenhuis die rol zichtbaarder maken en toegankelijker presenteren voor een breder publiek.



Volgens intensivist en decaan Wetenschap Evert-Jan Wils draagt dat bij aan betrokkenheid van patiënten en partners bij onderzoek. “Met deze website maken we ons onderzoek niet alleen beter vindbaar, maar nodigen we ook patiënten en partners uit om actief betrokken te raken”, vertelt Wils op de website van het Franciscus. “Zo dragen we samen bij aan de zorg van morgen.”

Centrale plek voor onderzoek

Op het platform is informatie te vinden over lopende onderzoeken binnen verschillende expertisecentra en vakgroepen. Voorbeelden zijn onderzoek binnen het Maagdarm Ischemie Centrum Rotterdam, studies naar neonatale luchtwegproblematiek en infecties en onderzoek binnen het Franciscus Astma, COPD & Allergie Centrum. Ook verpleegkundig onderzoek krijgt een duidelijke plaats, onder meer gericht op het versterken van eigen regie van patiënten en zorgprofessionals.



De website biedt daarnaast inzicht in samenwerkingen met andere instellingen en maakt zichtbaar hoe onderzoeksactiviteiten bijdragen aan het verbeteren van behandelmethoden en zorgkwaliteit. Voor geïnteresseerden verlaagt het platform de drempel om zich te oriënteren op deelname aan studies.

Gefaseerde uitbreiding

De wetenschapswebsite start met een selectie van onderzoeksgroepen en wordt de komende periode verder uitgebreid met andere specialismen. Daarmee moet het platform uitgroeien tot een volledig overzicht van onderzoeksactiviteiten binnen het ziekenhuis.



Franciscus benadrukt met deze stap naar eigen zeggen het belang van onderzoek en patiëntparticipatie en versterkt tegelijkertijd zijn positie als topklinisch opleidingsziekenhuis.

Breder palet digitale initiatieven

De lancering van de wetenschapswebsite past in een bredere lijn waarin Franciscus inzet op digitale ondersteuning voor patiënten. Zo introduceerde het ziekenhuis in 2024 de Hospital Hero-app op de kinderafdelingen en poliklinieken. Deze app bereidt kinderen spelenderwijs voor op een ziekenhuisbezoek of behandeling, met als doel spanning te verminderen en het zorgproces beter begrijpelijk te maken.



Daarnaast sloot Franciscus in 2024 als eerste ziekenhuis aan bij het Digizorg-initiatief, dat eerder bij het Erasmus MC werd ontwikkeld. De bijbehorende app biedt patiënten ondersteuning rondom hun zorgtraject en moet bijdragen aan toegankelijkheid en regie. De samenwerking markeert een verdere stap in het digitaliseren van patiëntcommunicatie en begeleiding. In ICT&health 2, die op 10 april verschijnt, staat een interview met Digizorg-initiatiefnemer Merel Backers.



Met de nieuwe wetenschapswebsite voegt Franciscus nu een platform aan toe dat zich specifiek richt op transparantie en toegankelijkheid van onderzoek. Daarmee ontstaat een samenhangend beeld van hoe het ziekenhuis digitale middelen inzet om patiënten beter te informeren en te betrekken bij hun zorg en behandeling.