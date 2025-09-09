Direct inzicht in elkaars cijfers door open benchmark revalidatiezorg

Voor het eerst in Nederland kunnen revalidatie-instellingen openlijk bij elkaar in de keuken kijken. Onlangs is een landelijke open benchmark gelanceerd, waarmee revalidatiecentra en revalidatieafdelingen direct inzicht krijgen in de behandelinzet van collega-instellingen voor specifieke patiëntgroepen. De open benchmark maakt onderdeel uit van het Revalidatieregister, een initiatief van Revalidatie Nederland, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. De sector hoopt hiermee een belangrijke stap te zetten richting datagedreven en doelmatige revalidatiezorg.

Opvallend aan de benchmark is dat alle deelnemende instellingen met naam en toenaam worden vermeld. Hierdoor is voor iedereen zichtbaar wie welke behandelingen inzet. Deze transparantie moet niet alleen de kwaliteit van de zorg verbeteren, maar ook leiden tot een efficiënter gebruik van personeel en middelen. “Voorheen vergeleken revalidatie-instellingen de eigen data alleen met een landelijk gemiddelde, maar nu kunnen artsen makkelijk zien hoe andere instellingen een specifieke groep patiënten behandelen en wat de verschillen zijn”, aldus programmamanager Kim Brons van Revalidatie Nederland.

Kijkje achter de schermen

Als voorbeeld noemt Brons hoeveel uur fysiotherapie, ergotherapie of logopedie wordt ingezet voor een behandeling van mensen met hersenletsel en op welk moment in het behandeltraject. Met de nieuwe benchmarkt wordt zichtbaar wat de inzet is van de eigen instelling, maar ook met welke instelling dat goed is te vergelijken of welke instelling een compleet andere inzet van zorg heeft. Volgens Brons kun je daarmee goed zien van welke instelling je iets kunt leren en wie je kan bellen om mogelijke verbeterpunten te identificeren.



Deelname aan de open benchmark is gebaseerd op een wederzijds besluit: alleen wie toestemming geeft om data te delen, krijgt toegang tot de behandelgegevens van andere deelnemers. Omdat alle deelnemers transparantie ondersteunen, krijgt inmiddels meer dan 85 procent van de sector voor medisch specialistische revalidatie inzicht in elkaars behandelpraktijken. Daarmee is dit de grootste open benchmark binnen de zorgsector in Nederland.

Datagedreven inzicht voor passende zorg

Revalidatiecentra en ziekenhuizen worden ondersteund bij het gebruik van het Revalidatieregister en de bijbehorende dashboards via trainingen en live-opleversessies. Daarnaast organiseert Revalidatie Nederland regelmatig spiegelgesprekken om, op basis van inzicht in praktijkvariatie, de kwaliteit en de doelmatigheid van medisch specialistische revalidatie te verbeteren. De unieke toevoeging van de open benchmark aan het Revalidatieregister versterkt dit proces en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan passende zorg binnen de sector.



Ook om inzicht te krijgen in de internationale cijfers van het gebruik van eHealth in de geriatrische revalidatie is onderzoekgedaan. Het ging hierbij om drie belangrijke eHealth-gerelateerde thema’s: het gebruik, de domeinen en de wetenschappelijke evaluatie van e-health. Doel van de studie was om internationale overeenstemming te bereiken over die drie thema’s. In totaal deden tachtig deelnemers uit tien landen mee aan een Delphi-procedure dat uit twee rondes bestond. De deelnemers aan de studie zijn zorgverleners met ervaring in e-health binnen de geriatrische revalidatie.