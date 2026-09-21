Ditto koppelt kankerpatiënt direct aan betrouwbare informatie

Met een nieuwe koppeling verwijst de Ditto-app patiënten na een oncologisch gesprek rechtstreeks naar relevante informatie op kanker.nl. Daarmee worden de persoonlijke samenvatting van het gesprek en aanvullende, gecontroleerde informatie dichter bij elkaar gebracht. De nieuwe functie is sinds begin september beschikbaar en moet voorkomen dat patiënten na een ingrijpend gesprek zelf hun weg moeten zoeken door de grote hoeveelheid medische informatie op internet.

Een diagnose kanker brengt vaak in korte tijd veel informatie met zich mee. Tijdens een gesprek met een arts gaat het bijvoorbeeld over de diagnose, mogelijke behandelingen, bijwerkingen en vervolgstappen. Juist op zo'n moment kan het lastig zijn om alle informatie te verwerken en te onthouden. Eenmaal thuis ontstaat daardoor vaak opnieuw behoefte aan uitleg.

Ditto probeert die overgang tussen spreekkamer en thuissituatie te ondersteunen. De app kan, met toestemming van de patiënt, het gesprek opnemen en daarvan een begrijpelijke samenvatting maken. Met de nieuwe functie worden vanuit die omgeving ook verwijzingen aangeboden naar relevante informatie op kanker.nl.

Van samenvatting naar betrouwbare verdieping

De toevoeging is relevant omdat patiënten na een medisch gesprek steeds vaker digitaal op zoek gaan naar aanvullende uitleg. Daarbij is niet altijd direct duidelijk welke informatie betrouwbaar, actueel en op hun situatie van toepassing is.

Door vanuit de samenvatting gericht door te verwijzen naar kanker.nl wil Ditto die zoektocht verkorten. De app blijft daarmee niet beperkt tot het teruggeven van wat tijdens het consult is besproken, maar biedt ook een route naar aanvullende informatie van een externe bron.

"Een app die het intieme gesprek met je arts samenvat, moet absoluut vertrouwen verdienen", zegt Bart Voorn, medeoprichter van Ditto. Volgens hem is daarom ook transparantie over de herkomst van medische informatie belangrijk. "Door te verwijzen naar onafhankelijke, gecontroleerde informatiebronnen laten we transparant zien waar de medische duiding vandaan komt."

Ondersteuning buiten de spreekkamer

De toepassing kan ook een rol spelen bij het delen van informatie met familieleden en andere naasten. Patiënten moeten na een diagnose vaak opnieuw vertellen wat tijdens het gesprek is besproken, terwijl medische termen en de hoeveelheid informatie dat lastig kunnen maken.

Een begrijpelijke samenvatting kan daarbij ondersteuning bieden. De verwijzingen naar kanker.nl geven patiënten en naasten vervolgens de mogelijkheid onderwerpen verder na te lezen zonder opnieuw zelf naar geschikte bronnen te hoeven zoeken.

Daarmee raakt de ontwikkeling aan een bredere vraag binnen digitale zorg: hoe zorg je ervoor dat informatie uit het consult niet ophoudt bij de deur van de spreekkamer, maar patiënten ook daarna op een betrouwbare en begrijpelijke manier ondersteunt?

Digitale informatie steeds dichter bij het zorgpad

Ditto wil de app de komende tijd verder ontwikkelen tot ondersteuning gedurende meerdere momenten in het zorgtraject. Het bedrijf noemt onder meer hulp bij de voorbereiding op een volgend gesprek en afspraakherinneringen. Daarmee verschuift de toepassing van alleen het vastleggen en samenvatten van een consult naar ondersteuning tussen verschillende zorgmomenten.

Die ontwikkeling staat niet op zichzelf. Zorgorganisaties en digitale zorgplatforms zoeken steeds vaker naar manieren om betrouwbare patiënteninformatie direct te verbinden aan het individuele zorgproces. ICT&health schreef eerder over de integratie van informatie van kanker.nl in BeterDichtbij voor oncologiepatiënten.

De ontwikkeling bij Ditto laat daarmee een interessante volgende stap zien: niet alleen digitale informatie beschikbaar maken, maar deze aanbieden op het moment en in de context waarin een patiënt die informatie nodig heeft.