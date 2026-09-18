VR-training, Leidraad 3D-printen, bestuurswisselingen en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe VR-trainingsmethode voor de cardiothoracale zorg bij het LUMC, een nieuwe leidraad voor klinisch 3D-printen en nieuwe leefstijl e-learnings van de Federatie Medisch Specialisten. Verder ook aandacht voor de benoeming van een nieuw bestuurslid bij de NVZ en de nieuwe adjunct-directeur Bedrijfsvoering bij het Nivel.

VR-training LUMC

De Leiden AI XR Research group van het LUMC onderzoekt hoe kunstmatige intelligentie (AI) en extended reality (XR) de cardiothoracale zorg en het onderwijs kunnen verbeteren. Met VR-simulatietrainingen kunnen zorgprofessionals en studenten bijvoorbeeld complexe situaties oefenen in een veilige digitale omgeving. Zo kunnen zij ervaring opdoen zonder risico voor patiënten.

De technologie sluit aan bij de bredere inzet van het LUMC om gespecialiseerde hart- en vaatzorg, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs met elkaar te verbinden. Bekijk hier een demovideo met uitleg over de VR-training.

Leidraad 3D-printen

3D-printen wordt steeds vaker ingezet in de klinische praktijk voor patiëntspecifieke modellen, hulpmiddelen en implantaten. Om zorgprofessionals houvast te geven bij een veilige en zorgvuldige toepassing is een nieuwe leidraad voor klinisch 3D-printen ontwikkeld. Deze brengt praktijktoepassingen, wet- en regelgeving en eisen aan kwaliteitsmanagement samen. 3D-geprinte anatomische modellen kunnen bijvoorbeeld helpen bij de voorbereiding van operaties en patiënten meer inzicht geven in hun behandeling. De technologie wordt al gebruikt binnen onder meer kaak- en aangezichtschirurgie, radiotherapie, orthopedie en plastische chirurgie.

De leidraad speelt in op de groeiende behoefte aan duidelijke afspraken over kwaliteit, veiligheid en verantwoordelijkheden en past binnen de ontwikkeling naar meer patiëntspecifieke en toekomstbestendige digitale zorg. Het document is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica ontwikkeld met verschillende medische en technisch-medische beroepsverenigingen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidde het traject, dat werd gefinancierd vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.

Nieuwe leefstijl e-learnings

De reeks geaccrediteerde e-learnings over leefstijl in de medisch-specialistische zorg is uitgebreid met twee nieuwe onderwerpen: Hart- en vaatziekten en leefstijl en Kanker en leefstijl. Daarmee zijn nu vier e-learnings beschikbaar voor medisch specialisten en artsen in opleiding. Eerder verschenen al modules over metabole gezondheid en leefstijl en over kinderen en leefstijl.

De e-learnings bieden praktische handvatten om leefstijl structureel te bespreken en waar mogelijk onderdeel te maken van preventie en behandeling. Volgens kinderarts-mdl Angelika Kindermann is het belangrijk dat medisch specialisten actief naar leefstijl vragen en deze waar mogelijk als interventie inzetten. Internist-endocrinoloog en klinisch farmacoloog Mesut Savas hoopt dat de modules bijdragen aan een bredere kijk op de betekenis van leefstijl bij ziekte en gezondheid. Elke e-learning bestaat uit een basismodule en een verdiepingsmodule. Alle vier de opleidingen zijn geaccrediteerd.

Nieuw bestuurslid NVZ

Jan Welmers is benoemd tot bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De leden stemden tijdens de algemene ledenvergadering van 9 september in met zijn benoeming. Welmers volgt Joris Uges op, die in juli aftrad, en krijgt de onderwerpen arbeidsmarkt en duurzaamheid in zijn portefeuille.

Welmers is sinds 2017 voorzitter van de raad van bestuur van Heliomare, dat actief is op het gebied van hoogcomplexe revalidatiezorg, speciaal onderwijs en arbeidsintegratie. Eerder werkte hij onder meer bij Fontys Hogescholen, UWV en Hogeschool Utrecht. Daarnaast vervult hij verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies, onder meer bij de Hersenletsel Alliantie, Netwerk Kind & NAH en SIGRA.

Volgens Welmers maakt de toenemende druk op de zorg een transformatie noodzakelijk. Daarbij ziet hij samenwerking, innovatie en lef als belangrijke voorwaarden om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen blijven voldoen.

Nieuwe adjunct-directeur Nivel

Saskia de Groot is op 15 september 2026 gestart als adjunct-directeur Bedrijfsvoering bij het Nivel. In deze functie richt zij zich op de verdere ontwikkeling en professionalisering van de bedrijfsvoering en maakt zij deel uit van het managementteam van het onderzoeksinstituut.

De Groot was hiervoor hoofd Bedrijfsvoering bij het Mulier Instituut, een wetenschappelijk onderzoeksbureau voor sport en bewegen. Daar was zij verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering en de dagelijkse aansturing van de betreffende afdeling. Daarmee heeft zij ruime ervaring opgedaan binnen een kennis- en onderzoeksorganisatie.

Bij het Nivel wil De Groot de afdeling Bedrijfsvoering nadrukkelijk positioneren als partner van het primaire onderzoeksproces. Volgens haar gaat toekomstbestendige bedrijfsvoering verder dan cijfers en processen. Door strategisch vooruit te kijken en mensen, processen en ontwikkelingen met elkaar te verbinden, wil zij voorwaarden creëren waardoor onderzoekers zich kunnen concentreren op hun kerntaak: kennis ontwikkelen die bijdraagt aan betere zorg.