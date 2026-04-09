Doorbraakmiddelen voor landelijke opschaling AI en tech

Het bestuurlijk overleg IZA-AZWA heeft op 30 maart besloten de zogeheten doorbraakmiddelen gericht in te zetten voor landelijke opschaling van arbeidsbesparende AI, digitale en hybride zorg en medische technologie. Het gaat om 800 miljoen euro, beschikbaar in 2027, 2028 en 2029. Een deel vloeit naar het sociaal domein, waar versnelling van basisfunctionaliteiten nodig wordt geacht om druk op zorg en arbeid structureel te verlichten. Volgens de betrokken partijen is snelle uitvoering cruciaal.

Volgens betrokkenen zijn er op veel plekken inspirerende voorbeelden van initiatieven die zowel zorgprofessionals als patiënten helpen en aantonen dat het anders kan en werkt. Deze voorbeelden met aantoonbare impact vormen de basis voor de afspraken over de doorbraakmiddelen.

Doorbraakmiddelen

Door focus aan te brengen, kiest het bestuurlijk overleg voor landelijke opschaling van concrete, bewezen arbeidsbesparende toepassingen, waaronder AI-ondersteunde capaciteitsplanning en spraakgestuurd rapporteren, digitale en hybride zorgpaden en digitale triage. Daarnaast wordt geïnvesteerd in medische hulpmiddelen zoals slim incontinentiemateriaal. De verwachting is dat de investering in dit soort toepassingen het bereiken van de transformatiedoelen van het IZA/AZWA dichterbij brengt.

Overzicht gekozen middelen:

Opschaling AI

Spraakgestuurd rapporteren voor de MSZ, VVT, GGZ en huisartsenzorg. Capaciteitsplanning wordt opgeschaald voor de MSZ en VVT, en het mentaal schakelpunt (MSP) wordt opgeschaald. Dit heeft betrekking op ggz en huisartsenzorg.

Opschaling Digitale en Hybride zorg

Tele- en thuismonitoring voor de MSZ in zes zorgpaden: COPD, hartfalen, diabetes, astma, hypertensie (zwangeren) en IBD. In de GGZ worden digitale EMDR en digitale beslisondersteuning opgeschaald. Voor de huisartsenzorg wordt digitale triage opgeschaald. Voor de VVT wordt digitale trainings- en screeningsondersteuning, zoals DigiRehab, opgeschaald.

Opschaling Medische technologie

Slim incontinentiemateriaal, vacuümtherapie voor wondzorg, stoma sensortechnologie.

Modelplannen

De middelen worden doelgericht ingezet via een aantal ‘modelplannen’. Deze keuze vloeit voort uit lessen uit de transformatieplannen: werken met modelplannen vermindert de administratieve lasten en maakt het aanvraagproces eenvoudiger en overzichtelijker. Hierdoor blijven zowel de lasten als de doorlooptijd beperkt en ligt de focus op de praktijk. Zo worden belangrijke lessen uit eerdere ervaringen omgezet in concrete actie. Binnen twee maanden volgt nadere informatie over de aanvraagprocedure. Aanvragen die binnen de modelplannen passen, komen in aanmerking voor financiering.

Innovatiefonds Gehandicaptenzorg

Eind februari schreven we ook over zes gehandicaptenzorgorganisaties, innovatie- en participatiemaatschappij CbusineZ en CZ zorgkantoor die de innovatie in de gehandicaptenzorg gaan versnellen. Per 1 maart bundelen ze hun krachten in het Innovatiefonds Gehandicaptenzorg (IFGZ). Met het nieuwe investeringsfonds willen zij innovatie in de gehandicaptenzorg versnellen door gezamenlijk te investeren in veelbelovende initiatieven en te zorgen voor succesvolle implementatie en opschaling in de praktijk.