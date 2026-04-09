AI-avatar gaat verplegend personeel Zuyderland bijstaan

Het Zuyderland Medisch Centrum is deze week gestart met de inzet van een AI-gedreven oplossing die het verplegend personeel bijstaat en zo moet ontlasten. De AU-avatar, die het uiterlijk heeft van de verpleegkundige(n) die op de betreffende afdeling dienst hebben, wordt het eerst ingezet op de afdeling Orthopedie, specifiek voor patiënten met knie- en heupaandoeningen. De introductie markeert een volgende stap in de digitaliseringsstrategie van het ziekenhuis, waarin technologische innovatie wordt gezien als essentieel antwoord op de toenemende druk op de zorgcapaciteit.

De implementatie van de AI-avatar vindt plaats tegen de achtergrond van een groeiend personeelstekort, een uitdaging die breed speelt binnen de zorgsector. Volgens bestuurslid Esther Talboom neemt de urgentie om processen efficiënter in te richten snel toe. Door repetitieve en administratieve taken te automatiseren, wil Zuyderland zorgprofessionals ontlasten en hun tijd maximaal beschikbaar maken voor directe patiëntenzorg.

Co-creatie met zorgverleners en patiënten

Voor het AI-project is Zuyderland een strategisch partnerschap aangegaan met Microsoft en KPMG met als doel de zorg in Zuid-Limburg fundamenteel anders te organiseren. De strategische ambitie is helder: administratieve lasten drastisch reduceren met behulp van AI-toepassingen. Daarmee sluit Zuyderland aan bij een bredere beweging binnen de digitale zorg, waarin technologie wordt ingezet om zorgprofessionals te ondersteunen en werkdruk te verlagen.

Opvallend in het project is de nadruk op co-creatie. Verpleegkundigen en patiënten zijn actief betrokken bij het identificeren van toepassingsgebieden voor AI. Dit heeft geleid tot concrete oplossingen, zoals een AI-gestuurde digitale assistent, de AI-avatar, die veelgestelde patiëntvragen kan beantwoorden.

Deze assistent wordt toegankelijk via de iPads die nu al op de kamers van patiënten aanwezig zijn en moet ook geschikt zijn voor regionale taalvariaties, waaronder het Limburgs dialect. Daarmee wordt niet alleen ingezet op technologische innovatie, maar ook op toegankelijkheid en patiëntgerichtheid. Hieronder staat een demovideo van de AI-avatar zoals die bij Zuyderland, op de afdeling Orthopedie, ingezet wordt.

De implementatie van de AI-avatar vindt plaats tegen de achtergrond van een groeiend personeelstekort.

Daarnaast wordt samen met Microsoft sterk ingezet op automatische spraakherkenning en verslaglegging. Deze software, Copilot Health, zet gesprekken tussen zorgverlener en patiënt met behulp van ‘speech-to-text’-technologie om in gestructureerde samenvattingen, die direct in het patiëntendossier worden opgenomen. Dit vermindert de noodzaak tot handmatige verslaglegging en vergroot de focus op het consult zelf.

Administratieve optimalisatie

De samenwerking met technologiepartner Microsoft en adviesorganisatie KPMG onderstreept het strategische karakter van het initiatief. Beide partijen investeren nadrukkelijk in zorginnovatie en zien administratieve processen als een kansrijk domein voor snelle impact.

Waar AI in diagnostiek vaak wordt geremd door strikte Europese regelgeving rond medische hulpmiddelen, biedt administratieve ondersteuning ruimte voor versnelling. In andere Nederlandse ziekenhuizen worden bijvoorbeeld al ontslagbrieven automatisch gegenereerd, wat aanzienlijke tijdswinst oplevert voor artsen.

Volgens betrokken partijen kan de aanpak van Zuyderland uitgroeien tot een referentiemodel voor andere Europese ziekenhuizen die AI willen implementeren.

Zuid-Limburg als realistische testomgeving

De regio Zuid-Limburg fungeert daarbij als een realistische testomgeving. Door de relatief vergrijsde bevolking en hogere zorgvraag lopen zorginstellingen hier voor op ontwikkelingen die elders in Nederland en Europa pas later zichtbaar worden.

Zuyderland ontvangt dan ook regelmatig delegaties van andere ziekenhuizen die inzicht willen krijgen in de manier waarop digitale zorg en AI worden ingezet. De verwachting is dat regio’s met vergelijkbare demografische ontwikkelingen in de nabije toekomst dezelfde uitdagingen zullen ervaren.

"Wat wij in Zuid-Limburg vandaag al ervaren, staat de rest van Nederland morgen te wachten. Daarom kunnen we het ons niet veroorloven om af te wachten. Technologie is voor ons geen experiment en geen doel op zich, maar een krachtig middel om de zorg toegankelijk, betaalbaar én menselijk te houden. Dat vraagt om een andere manier van organiseren – en die verandering begint niet morgen, maar nu”, aldus Talboom.

Privacy en governance

Hoewel de inzet van AI kansen biedt, blijft gegevensbescherming een cruciale randvoorwaarde. Binnen het project worden AI-toepassingen vooraf getoetst op dataveiligheid en privacy. Daarbij wordt gewerkt met zowel geanonimiseerde datasets als expliciete toestemming van patiënten voor het gebruik van hun gegevens. Deze aanpak moet voorkomen dat innovaties stranden op maatschappelijke of juridische bezwaren, zoals eerder gebeurde bij landelijke initiatieven rond elektronische patiëntendossiers.

Met de implementatie van de AI-avatar zet Zuyderland een belangrijke stap richting een schaalbaar model voor AI in de zorg. Door te focussen op praktische toepassingen met directe impact, zoals administratieve ondersteuning en patiëntcommunicatie, wordt een fundament gelegd voor bredere adoptie. De combinatie van technologische innovatie, regionale urgentie en nauwe samenwerking met zorgprofessionals maakt dit project tot een relevante case voor de toekomst van digitale zorg in Europa.