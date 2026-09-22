HagaZiekenhuis verlengt samenwerking met Siemens Healthineers

Het HagaZiekenhuis heeft de samenwerking met Siemens Healthineers voor beeldvormende apparatuur verlengd tot eind 2031. De overeenkomst geldt voor apparatuur in onder meer de radiologie, Spoedeisende Hulp en interventiezorg. Onderdeel van het contract is een fulltime service engineer van Siemens Healthineers die in het ziekenhuis werkt. Het huidige contract zou eind 2027 aflopen. De verlenging moet onder meer het onderhoud en de beschikbaarheid van de apparatuur borgen.

De samenwerking valt onder een Managed Equipment Services-contract (MES). Het HagaZiekenhuis betaalt hiervoor jaarlijks een vast bedrag waarin onder meer de afschrijving van apparatuur, onderhoud en applicatietrainingen zijn opgenomen. Ook de inzet van een vaste service engineer valt hieronder.

Aanwezig in ziekenhuis

Die rol wordt vervuld door Björn van Engelsdorp Gastelaars. Hij is iedere werkdag in het ziekenhuis aanwezig en kent daardoor de apparatuur en de verschillende afdelingen. Bij een storing kan hij direct ter plaatse kijken wat er aan de hand is en welke actie nodig is.



Volgens Esther van Velthoven-van Alphen, klinisch fysicus bij de afdeling Medische Techniek (ICMT), is deze constructie binnen het HagaZiekenhuis uitzonderlijk. Voor andere apparatuur heeft het ziekenhuis geen vergelijkbare onderhoudsovereenkomst waarbij een engineer permanent op locatie aanwezig is.



De vaste aanwezigheid zorgt volgens het ziekenhuis voor korte lijnen tussen de technische dienst en de zorg. Medewerkers kunnen een probleem rechtstreeks bij Van Engelsdorp Gastelaars neerleggen. Zijn werk bestaat daardoor niet alleen uit het repareren van apparatuur, maar ook uit het meedenken over een oplossing die past bij de situatie op de afdeling.

Techniek en patiëntenzorg

Een technische storing kan in een ziekenhuis directe gevolgen hebben voor de patiëntenzorg. Beeldvormende apparatuur wordt ook ingezet bij acute en complexe zorg. Wanneer een apparaat op zo’n moment niet beschikbaar is, kan snel handelen nodig zijn. Dat maakt het werk volgens Van Engelsdorp Gastelaars anders dan regulier onderhoudswerk buiten het ziekenhuis. De technische werkzaamheden vinden plaats in een omgeving waarin apparatuur onderdeel kan zijn van een behandeling of onderzoek.



Siemens Healthineers verzorgt binnen de overeenkomst ook het onderhoud van apparatuur van andere fabrikanten. Op de Spoedeisende Hulp staan bijvoorbeeld twee apparaten van Canon. Het HagaZiekenhuis koos voor deze apparaten omdat de traumakamers beperkte ruimte bieden. De oplossing van Siemens Healthineers zou daar meer ruimte voor nodig hebben. Het ziekenhuis houdt desondanks één aanspreekpunt voor het onderhoud. Siemens Healthineers heeft daarvoor afspraken met Canon.

Verlenging en verbreding

Het oorspronkelijke contract liep tot eind 2027, maar is een jaar eerder met vijf jaar verlengd. De overeenkomst omvat vrijwel alle beeldvormende apparatuur waarmee patiënten binnen het ziekenhuis te maken kunnen krijgen, waaronder röntgenapparatuur, echo, CT, scopie en interventiesystemen.



De komende jaren wordt de samenwerking ook betrokken bij veranderingen binnen de beeldvormende zorg. Zo wordt Siemens Healthineers betrokken bij de toekomstige vervanging en inrichting van de radiologie in Zoetermeer.