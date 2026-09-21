Zorgonderwijs moet leren meebewegen met technologie

AI, data en digitale systemen veranderen de zorg sneller dan opleidingen hun curricula kunnen aanpassen. Volgens Tom Broens, Chief Education Information Officer van Amsterdam UMC, vraagt dat niet om nóg een los vak digitalisering, maar om zorgonderwijs dat structureel kan meebewegen met technologische ontwikkelingen.

De artsen en verpleegkundigen die nu worden opgeleid, komen terecht in een praktijk waarin het EPD, beslissingsondersteuning en AI steeds bepalender worden. Digitale vaardigheden toevoegen aan toch al volle curricula is volgens Broens daarom niet voldoende, zo stelt hij in de komende editie van ICT&health.

Wat er dan wel moet gebeuren? Onderwijsprogramma’s moeten zo worden ingericht dat nieuwe technologie snel en logisch kan worden verweven in bestaande leerdoelen, van de bachelor en master tot vervolgopleidingen en bij- en nascholing.

AI als testcase

Generatieve AI maakt de urgentie zichtbaar. Studenten hoeven niet allemaal prompt engineer te worden, maar moeten wel begrijpen wat de technologie kan, waar de beperkingen liggen en wanneer gebruik verantwoord is. AI kan onjuiste informatie produceren en brengt vraagstukken rond bias, duurzaamheid en ethiek mee. Kritisch leren omgaan met de uitkomsten is daarom belangrijker dan het beheersen van één toepassing.



Daarbij hoort ook het vermogen om bewust voor eenvoudiger hulpmiddelen te kiezen, meent Broens. “Als je iets kunt googelen, google het dan in plaats van het met een AI-model te doen.”

Anders toetsen

Ook toetsing moet veranderen. Een thuisopdracht waarbij studenten alleen een tekst produceren, zegt door generatieve AI steeds minder over hun eigen kennis en vaardigheden. Opleidingen moeten opnieuw bepalen wat zij werkelijk willen beoordelen. Kritisch denken, informatie wegen, professioneel redeneren en verantwoord omgaan met grote informatiestromen komen daarbij centraler te staan.



Flexibel onderwijs betekent dan ook niet dat iedere technologische ontwikkeling onmiddellijk een eigen module krijgt. Het vraagt om een curriculum dat blijvend ruimte biedt om nieuwe toepassingen te onderzoeken, ermee te oefenen en de betekenis voor de zorgpraktijk te beoordelen.

Lees het volledige artikel volgende maand in ICT&health 5.