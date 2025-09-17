Duitse verzekeraars vergoeden steeds vaker digitale gezondheidsapps

In Duitsland wint de inzet van digitale gezondheidsapps (DiGA’s) snel aan terrein. Sinds de introductie van de wetgeving in 2020 kunnen artsen erkende apps voorschrijven als officieel onderdeel van het behandeltraject, met vergoeding via de zorgverzekering. Dit model, waarin digitale toepassingen formeel worden opgenomen in het zorgpad, geldt inmiddels als een baanbrekend voorbeeld voor andere Europese landen die digitale zorg willen opschalen.

Apps die zich richten op aandoeningen zoals prikkelbare darmsyndroom, depressie, angststoornissen, obesitas of stoppen met roken, zijn via het DiGA-systeem toegankelijk voor patiënten. Ambtenaar Mona Noe (30), als voorbeeld, gebruikt de app Cara Care, die haar ondersteunt bij het bijhouden van voeding, klachten en leefstijl in het kader van prikkelbare darmsyndroom. “De app heeft mijn eetgewoonten veranderd en helpt mij voedingsmiddelen te vermijden die klachten uitlokken,” aldus Noe.

Over de meerwaarde en het positieve effect van gezondheidspaps is ook in Nederland al veel gezegd en geschreven. De druk op de huisartsenzorg neemt toe, terwijl patiënten steeds vaker behoefte hebben aan eigen regie over hun gezondheid. De apps vervangen de huisarts niet, maar ondersteunen het zelfmanagement van patiënten via informatie en oefeningen die thuis uitgevoerd kunnen worden. Datzelfde geldt voor thuismeet- en -herstel apps die steeds vaker in ziekenhuizen ingezet worden.

Praktisch, laagdrempelig en 24/7 beschikbaar

De toepassingen zijn niet alleen praktisch en laagdrempelig, maar bieden ook 24/7 ondersteuning. Artsen gebruiken de apps steeds vaker om de kloof te overbruggen tussen diagnose en traditionele zorg, met name bij mentale gezondheidsproblemen. In afwachting van een fysieke therapieafspraak bieden apps onder andere zelfmonitoring, coaching, meditaties en online consulten. Volgens arts Johannes Patze uit Frankfurt schrijft hij deze digitale interventies “bijna dagelijks” voor.

Inmiddels zijn er in Duitsland 56 DiGA’s officieel opgenomen in het vergoedingssysteem. Gemiddeld kost een app €600 per drie maanden, en sinds 2020 hebben Duitse zorgverzekeraars gezamenlijk ruim €234 miljoen uitgegeven aan deze digitale zorgvorm. Tegelijkertijd klinkt er kritiek vanuit verzekeraars over de hoge kosten en het nog beperkte bewijs van effectiviteit op lange termijn. De Duitse vereniging van wettelijke zorgverzekeraars pleit dan ook voor meer transparantie en scherpe evaluatie van klinische meerwaarde.

Veel potentie

Toch zien zowel artsen als digitale zorgexperts potentie. Door vroege interventie en continue monitoring kunnen apps bijdragen aan snellere re-integratie van patiënten en voorkomen ze mogelijk zwaardere zorginzet op termijn. “Het zijn kosten vooraf, maar ze verlichten op lange termijn de druk op het zorgsysteem,” stelt digitaal gezondheidsadviseur Henrik Matthies.

Een belangrijke succesfactor is de versnelde toelatingsprocedure. Ontwikkelaars kunnen binnen drie maanden voorlopige goedkeuring krijgen, mits ze binnen een jaar bewijs van klinische effectiviteit leveren. Van de 228 aanvragen in vijf jaar zijn 43 apps definitief goedgekeurd, 13 zijn nog in beoordeling. Deze aanpak maakt Duitsland tot een van de koplopers in de integratie van digitale zorg in de reguliere praktijk.