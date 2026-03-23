Eén labsysteem verbindt ziekenhuislaboratoria in Brainportregio

De klinisch chemische laboratoria van het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC en het Anna Ziekenhuis werken voortaan in één gezamenlijk laboratoriuminformatiesysteem. Met de implementatie van GLIMS zetten de drie ziekenhuizen een stap richting efficiëntere, duurzamere en toekomstbestendige labzorg in de Brainportregio.

Waar voorheen bloedmonsters en bijbehorende gegevens nog tussen verschillende systemen en locaties moesten worden uitgewisseld, maakt de gezamenlijke digitale omgeving het mogelijk om processen te vereenvoudigen. Patiënten kunnen hierdoor dichter bij huis bloed laten prikken, terwijl de uitslagen direct beschikbaar zijn voor de behandelend arts, ongeacht het ziekenhuis.

Volgens Joyce Curvers, specialistmanager van het Algemeen Klinisch Laboratorium van het Catharina Ziekenhuis, maakt het systeem de locatie van bloedafname minder relevant: “We werken als ziekenhuislabs al lang samen en hebben dezelfde kwalitatief hoogwaardige apparatuur. Straks maakt het nóg minder uit waar jij je laat prikken in een van deze drie labs.”

Efficiëntie en veiligheid in de keten

Laboratoria vormen een cruciale schakel in de zorgketen. Het laboratoriuminformatiesysteem ondersteunt alle stappen van aanvraag tot rapportage en zorgt voor veilige en efficiënte gegevensuitwisseling. Door met één systeem te werken, wordt ook de logistiek rondom gespecialiseerde testen verbeterd.

“Omdat we nu één labsysteem hebben, kunnen we die monsters veel makkelijker tracken en tracen,” aldus Curvers. Minder schakels verkleinen daarbij de kans op fouten, met name voor patiënten die in meerdere ziekenhuizen onder behandeling zijn.

Snellere zorg, minder belasting

Ook Máxima MC ziet duidelijke voordelen. “We zijn trots dat we samen met onze partners deze stap zetten. Door één systeem te gebruiken, maken we het voor patiënten makkelijker en zorgen we voor snellere, betrouwbare uitslagen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking in de regio direct bijdraagt aan betere zorg”, zegt Maarten Broeren, vakgroepvoorzitter en klinisch chemicus.

Naast kwaliteitswinst draagt de samenwerking bij aan duurzaamheid. Minder transport van buisjes betekent minder logistieke handelingen, minder verspilling en een lagere uitstoot. Curvers vat de opbrengst samen als: “Duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid.”

De komende jaren onderzoeken de drie ziekenhuizen hoe verdere koppelingen met andere systemen mogelijk zijn, om de toegankelijkheid en kwaliteit van labzorg in de regio ook bij toenemende zorgvraag te waarborgen.

Samenwerking pathologie-diagnostiek

Vorig jaar, in Editie 4 van ons Magazine, publiceerden wij een uitgebreid artikel over het ‘Utrecht-model’ voor pathologie en de samenwerking tussen het UMC Utrecht en twee ziekenhuizen die voor het opslaan en bekijken van beelden een gezamenlijk laboratorium managementsysteem gebruiken. Volgens de initiatiefnemers hét antwoord op de onontkoombare superspecialisatie in de pathologie.