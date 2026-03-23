PoC toont veilige uitwisseling van medische beelden

Het uitwisselen van medische beelden tussen zorginstellingen blijkt in de praktijk nog altijd complex. CT-scans, MRI’s en röntgenfoto’s zijn vaak verspreid over verschillende systemen die niet automatisch met elkaar communiceren. Dit leidt tot vertraging, extra kosten en soms zelfs onnodige herhaalonderzoeken voor patiënten.

Een recente Proof of Concept (PoC) rond beeldbeschikbaarheid laat nu zien dat dit anders kan. Tijdens een demonstratie, uitgevoerd door Bastion 365, Founda Health, Openline Vitality en PhoQus, werd aangetoond dat medische beelden veilig en landelijk uitwisselbaar zijn via zogenoemde generieke functies binnen het zorginformatiestelsel.

Van inloggen tot beeldbeschikbaarheid

De demo doorliep het volledige proces: van het inloggen van een zorgverlener tot het daadwerkelijk bekijken van medische beelden. Daarbij werd gebruikgemaakt van een digitale zorgidentiteit, waarbij via beveiligde tokens gegevens worden uitgewisseld tussen systemen.

Toegang tot beelden is alleen mogelijk wanneer aan meerdere voorwaarden wordt voldaan. Zo wordt gecontroleerd of de zorgverlener correct is geïdentificeerd en geauthenticeerd, of deze bevoegd is om de gegevens in te zien en of de patiënt expliciet toestemming heeft gegeven. Ook wordt vastgesteld waar relevante beelden beschikbaar zijn en hoe deze veilig kunnen worden opgevraagd.

De PoC benadrukt het belang van een samenhangend stelsel van generieke functies, zoals identificatie, autorisatie, toestemming en adressering. Door deze functies te combineren ontstaat een gecontroleerde en veilige gegevensuitwisseling, waarbij privacy en beveiliging centraal staan.

Stap richting interoperabele zorg

Volgens de betrokken partijen toont de proef aan dat landelijke, interoperabele uitwisseling van medische beelden technisch haalbaar is. Tegelijkertijd levert de PoC waardevolle inzichten op in de benodigde architectuur en samenwerking tussen verschillende voorzieningen.

De demonstratie markeert daarmee een belangrijke stap richting een zorginformatiesysteem waarin medische data niet langer versnipperd is, maar op het juiste moment beschikbaar komt voor zorgverleners. Dat kan bijdragen aan efficiëntere zorg en een betere ervaring voor de patiënt.

PoC toestemming beeldbeschikbaarheid

Enkele weken geleden werden ook de resultaten gepresenteerd van de PoC rond Lokalisatie en Toestemming via Mitz. Die lieten zien dat zorgverleners beter inzicht kunnen krijgen in beschikbare medische beelden, ook wanneer deze verspreid zijn over meerdere zorgorganisaties. In de proef, uitgevoerd door Openline Vitaly, PhoQus en Bastion 365, stond centraal of generieke functies dit proces betrouwbaar ondersteunen.

De oplossing maakt zichtbaar waar medische beelden van een patiënt beschikbaar zijn, mits de patiënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Deze toestemming wordt vooraf gecontroleerd, waardoor privacy en rechtmatige gegevensdeling gewaarborgd blijven. De ontsloten informatie kan worden weergegeven in een overzichtelijke tijdslijn van eerdere onderzoeken, wat hergebruik van beelden stimuleert en onnodige herhaalonderzoeken voorkomt. Dit draagt bij aan snellere en beter onderbouwde zorgbeslissingen.