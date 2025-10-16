In een wereld waar zorg steeds digitaler en meer verbonden wordt, is data niet langer een bijproduct van processen, maar de ruggengraat van innovatie. De manier waarop we data gebruiken bepaalt of we als samenleving in staat zijn om zorg sneller, slimmer en duurzamer te organiseren. De uitdaging ligt niet in het verzamelen van informatie, maar in het benutten van datastromen in realtime. Veilig, betrouwbaar en schaalbaar.

Als VP Data Services bij KPN zie ik dagelijks hoe de waarde van data groeit zodra organisaties niet langer achteraf analyseren, maar continu kunnen handelen op basis van actuele inzichten. Juist in de zorg, waar elke seconde telt, biedt dat enorme kansen.

Van dataopslag naar datastromen

Jarenlang stond dataopslag centraal: systemen werden ingericht om gegevens te bewaren, maar niet per se om ermee te werken. Inmiddels is duidelijk dat de toekomst ligt in streaming data – informatie die in realtime wordt gedeeld, verwerkt en ingezet om beslissingen te ondersteunen.

Een treffend voorbeeld daarvan zagen we onlangs in de zorglogistiek. Tijdens de proef met een medische drone tussen het Isala-ziekenhuis in Meppel en Zwolle werden bloedmonsters vervoerd via de lucht. Een ogenschijnlijk klein experiment, maar met grote implicaties: de drone vloog volledig Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) en stond continu in verbinding met het controlecentrum dankzij het mobiele netwerk van KPN. Zonder stabiele dataverbinding zou de vlucht simpelweg niet mogelijk zijn geweest.

Dat illustreert hoe cruciaal veilige en voorspelbare connectiviteit is. Of het nu gaat om drones, sensoren of realtime patiëntmonitoring – zonder betrouwbare infrastructuur komt innovatie letterlijk niet van de grond.

Waarde creëren uit verbinding

Wat ik fascinerend vind, is hoe data ketens kan verbinden die voorheen los van elkaar opereerden. Een laboratorium kan dankzij realtime datastromen direct resultaten delen met een specialist in het ziekenhuis, die vervolgens een thuismeting bij de patiënt interpreteert.

Die directe interactie vraagt om meer dan techniek alleen: het vereist vertrouwen, interoperabiliteit en governance. Alleen wanneer data veilig, gestandaardiseerd en controleerbaar wordt gedeeld, kan de zorg er echt beter van worden. Dat is waar infrastructuurpartners zoals KPN waarde toevoegen, door ervoor te zorgen dat de verbinding niet alleen snel is, maar ook veilig, transparant en voorspelbaar.

Cybersecurity en betrouwbaarheid als randvoorwaarde

De complexiteit van datagedreven zorgtoepassingen maakt beveiliging belangrijker dan ooit. Data is waardevol, maar ook kwetsbaar. We zien steeds vaker dat zorginstellingen niet alleen digitale muren willen optrekken, maar hun hele dataverkeer willen begrijpen: wie heeft wanneer wat gedeeld en waarom?

Dat is precies waarom wij in onze netwerken investeren in end-to-end encryptie, detectie van storingen en automatische fallback-mechanismen. Want een kort moment van signaalverlies dat op een smartphone nauwelijks opvalt, kan bij een dronevlucht of vitale monitoring enorme gevolgen hebben.

De zorgsector beschikt over een overvloed aan data, maar benut vaak slechts een fractie van het potentieel. De volgende stap is dat data niet alleen inzicht biedt, maar ook leidt tot directe actie. Wanneer algoritmen patronen herkennen, kunnen zorgprofessionals sneller ingrijpen. Wanneer infrastructuren datastromen garanderen, kunnen innovaties op schaal landen.

Dat is waar technologie en mens elkaar versterken. Want data is pas waardevol als het bijdraagt aan betere beslissingen, of dat nu gaat om een arts die eerder een verslechtering signaleert, een bestuurder die capaciteit slimmer inzet of een burger die meer regie krijgt over zijn gezondheid.

Samen bouwen aan datagedreven zorg

Zorgtransformatie is geen technologisch project, maar een systeemverandering. Het vraagt samenwerking tussen zorginstellingen, technologiepartners, beleidsmakers en netwerkleveranciers. We moeten gezamenlijk durven investeren in infrastructuur die open, veilig en toekomstgericht is. Data is daarbij de verbindende factor, de onzichtbare laag die innovatie mogelijk maakt. Wie vandaag kiest voor datagedreven werken, bouwt aan een fundament dat morgen het verschil maakt tussen reactieve en proactieve zorg.

De zorg van de toekomst is niet alleen digitaal, maar datagedreven, verbonden en betrouwbaar. En dat begint met één simpele, maar krachtige gedachte: data is niet wat we bewaren, maar wat ons vooruitbrengt.