Proef met medische drone tussen Isala ziekenhuizen voortgezet

Op 22 september zagen minister Robert Tieman, ANWB-bestuursvoorzitter Marga de Jager en Isala-bestuursvoorzitter Michèle Blom de eerste drone de lucht ingaan die medisch materiaal tussen Isala Meppel naar Isala Zwolle vervoerde. De eerste vlucht was ook een startsein voor een jaar om te testen of medisch materiaal snel en veilig via de lucht kan worden vervoerd. Met een snelheid van 100 km/u vliegt de drone zelfstandig op een hoogte van 100 meter.

De route van Isala Meppel naar Zwolle duurt ongeveer 20 minuten. Een speciale luchtcorridor zorgt voor veilige vluchten, buiten het zicht van een piloot. ANWB Medical Air Assistance houdt toezicht, met ondersteuning van Luchtverkeersleiding Nederland. De eerste tests startten al in 2020. Anders dan tijdens de vorige testfase heeft de drone nu ook medisch materiaal zoals bloedmonsters van patiënten aan boord.

“We willen heel graag helpen de medische logistiek in Nederland efficiënter te maken en we willen de ontwikkeling van dronetechnologie een boost geven. Dit is een efficiëntieslag die levensreddend kan zijn”, zei minister van Infrastructuur en Waterstaat, Robert Tieman. Hij ziet het vrijgeven van de luchtcorridor als een soort ‘Isala 2.0’ en juicht de nieuwe ontwikkeling toe.

Gezamenlijke inzet

Volgens Michèle Blom van ziekenhuis Isala is het continu verbeteren van de zorg een doorlopend proces binnen de organisatie. De komende jaren ziet zij grote uitdagingen opdoemen, zoals de groeiende zorgvraag en een tekort aan personeel. Dit vraagt om slimme en innovatieve oplossingen. Blom benadrukt dat dit een gezamenlijke aanpak vergt: het ministerie, Isala, de ANWB en lokale overheden slaan de handen ineen en kiezen ervoor om gezamenlijk actie te ondernemen.

Hun inzet reikt verder dan alleen de eigen regio; ze willen hiermee een bijdrage leveren aan de zorg in heel Nederland. Volgens Blom zijn durf, enige ruimte binnen regelgeving en een duidelijke focus op de patiënt essentieel om dit te realiseren. Marga de Jager voegt toe dat de ANWB er op deze manier voor heel Nederland wil zijn: Vanuit onze ervaring met traumahelikopters is de inzet van medische drones een logische volgende stap om nieuwe technologie in te zetten voor hulpverlening.”

Tijdens de testfase wordt onder meer onderzocht of het materiaal na de vliegreis ook goed intact blijft. Het is een belangrijke vraag waar de komende tijd antwoord op moet komen. Klinisch chemicus Rutger Hengeveld legt uit dat uit eerder onderzoek bleek dat drones geen invloed hebben op bloed maar dat dat onderzoek ging om bloed van gezonde mensen. Bloedcellen van bijvoorbeeld leukemiepatiënten zijn kwetsbaarder en gaan sneller kapot. “Het is belangrijk om te weten wat het effect is van een drone op dit bloed, met alle schommelingen en luchtdrukverschillen. Klinische farmacie onderzoekt hetzelfde effect op medicatie”, voegt Hengeveld toe.

Zorglogistiek standaardiseren

Binnen Isala zijn het Klinisch chemisch laboratorium en de Klinische farmacie nauw betrokken bij het testen met de medische drone. Zij zien kansen om in de toekomst meer complexe of minder voorkomende (bloed)onderzoeken op één locatie te concentreren. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat medisch materiaal op een snelle en goede manier van de ene locatie naar de andere locatie kan worden vervoerd. De drone zou hier de oplossing voor kunnen zijn.

Hengeveld voegt toe dat drones deze zorglogistiek kunnen standaardiseren. Ze verminderen de afhankelijkheid van chauffeurs, verlagen de kosten en helpen ziekenhuizen om ondanks personeelstekorten de zorg toegankelijk te houden. Steeds meer organisaties in Nederland willen gebruik maken van drones, waarmee het luchtruim steeds drukker zou worden. De proef moet daarom ook meer inzicht geven in hoe drones en ander vliegverkeer samen veilig gebruik kunnen maken van het luchtruim.

Acceptatie

Een van de ziekenhuizen die ook heeft meegewerkt in het consortium dat de drone heeft ontwikkeld is het St. Antonius. Zij schrijven dat de komende maanden wordt onderzocht hoe technologie, wetgeving en maatschappelijke acceptatie samenkomen in een veilige drone-operatie. Daarna wordt gekeken of een landelijke drone-operatie mogelijk is.

Vorig jaar werd uit een Brits onderzoek duidelijk dat drones kunnen worden ingezet voor het transporteren van bloedzakken.