Ziekenhuizen werken samen om capaciteit SEH beter te verdelen

De samenwerking moet zogenoemde zorginfarcten helpen voorkomen die ontstaan wanneer een of meerdere ziekenhuizen te veel acute patiënten ineens moeten verwerken en de SEH-capaciteit naar nul daalt. Behalve de elf ziekenhuizen worden ook drie ambulancediensten en meldkamers op het systeem aangesloten.

Daarvoor wordt de applicatie van het dashboard, 2TWNTY4 (Two Twentyfour) genaamd, bij de ziekenhuizen, meldkamers en ambulancediensten geïnstalleerd. Bij het Erasmus MC en Albert Schweitzer Ziekenhuis is dat al gebeurd. Bij elke nieuwe aansluiting zal het effect van het dashboard steeds groter worden.

Spreiding SEH-capaciteit

Naast real-time informatie over de drukte op de verschillende SEH’s kan de applicatie ook voorspellen hoeveel patiënten over twee uur op de aangesloten SEH’s zullen zijn. Met deze kennis kan de beschikbare capaciteit in het verzorgingsgebied van de elf ziekenhuizen beter verdeeld worden.

Daarmee moeten voorkomen worden dat een ziekenhuis door de aanvoer van teveel acute patiënten in een korte tijd tijdelijk haar deuren moet sluiten voor nieuwe opnames. Sommige ziekenhuizen worden hiermee meerdere keren per week geconfronteerd. “Dat kunnen we in de toekomst waarschijnlijk gemakkelijker voorkomen, door patiënten eerder richting collega-ziekenhuizen te gaan sturen die nog wel capaciteit hebben”, zegt Annemarie van der Velden, medisch manager van de SEH in het Albert Schweitzer.

SEH drukte voorspellen

Omdat het 2TWNTY4 systeem over een sloot aan data uit het verleden beschikt, kan het een mogelijke piekdrukte eerder zien aankomen. De voorspelling wordt berekend door de gegevens over actuele en historische patiëntaankondigingen te combineren.

Met die voorspelling kunnen de ziekenhuizen dan eerder inspelen op een verwachte piekdrukte. Bijvoorbeeld door extra personeel op te roepen. Maar natuurlijk ook door beschikbare capaciteit bij andere deelnemende ziekenhuizen in te zetten. Het dashboard van 2TWNTY4 toont middels een verkeerslichtsysteem in een oogopslag wat de beschikbare SEH-capaciteit van de verschillende ziekenhuizen is.

Onnodige overplaatsing voorkomen

De aangesloten meldkamers en ambulancediensten kunnen die capaciteit ook zien en op basis daarvan ervoor zorgen dat een ziekenhuis gekozen wordt dat nog voldoende capaciteit heeft. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het feit of de patiënt in kwestie niet persé in een bepaald ziekenhuis, ook als daar overbelasting dreigt, moet zijn.

Met het systeem wordt de kans veel kleiner dat patiënten vanaf de SEH waar ze in eerste instantie gebracht zijn, later toch naar een ander ziekenhuis moeten worden gereden voor een opname. “Maar, als dat gebeurt, dan kunnen we in 2TWNTY4 in elk geval zien waar het meest geschikte bed voor die patiënt nog vrij is”, aldus Annemarie van der Velden.

Door 2TWNTY4 zullen, zo wordt verwacht, het aantal ambulanceritten en tijdrovende telefoontjes tussen ziekenhuizen onderling fors afnemen. Patiënten komen meteen op de juiste plek, wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Koppeling EPD

“Alle aangesloten ziekenhuizen werken met HiX en kunnen dus precies dezelfde data ophalen en tonen. Iedereen ziet realtime de drukte op SEH’s en kliniekbedden. Je kunt de gegevens niet zomaar meer of minder rooskleurig voorstellen. De applicatie haalt zijn gegevens direct uit het Elektronisch Patiënten Dossier HiX, maar de data zijn niet te herleiden tot patiënten”, zegt Wim de Graaf, functioneel applicatiebeheerder van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

In het Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen patiënten sinds medio 2018 via een speciale app alle informatie over hun verblijf op de SEH vinden. Een ander voorbeeld waarmee het ziekenhuis de dienstverlening naar SEH patiënten verbetert.

De deelnemers zijn: Erasmus MC, Albert Schweitzer ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Rivas Zorggroep/Beatrixziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, ADRZ, ZorgSaam en Traumacentrum Zuidwest-Nederland en de ambulancediensten Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Witte Kruis.