Co-creatie sleutel voor succesvolle blended zorg bij jongeren met NAH

Vermoeidheid behoort tot de meest voorkomende én meest onderschatte gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren. Toch bestaat er binnen de revalidatiezorg nog geen breed gedragen, gestandaardiseerde aanpak voor deze doelgroep. Daar moet project MOE! (Meedoen, Opladen, Energie!) verandering in brengen.

Binnen het project ontwikkelden revalidatie-instellingen Basalt, Merem, Revant, Heliomare en Minddistrict samen een blended behandelprogramma waarin fysieke revalidatie en digitale ondersteuning worden gecombineerd.



Opvallend daarbij is dat jongeren niet alleen deelnemer waren, maar vanaf het begin actief meedachten over de inhoud en vorm van de behandeling. Hun inbreng leidde onder meer tot kortere teksten, meer video’s en meer keuzevrijheid in de manier waarop informatie wordt aangeboden.

Leren van de praktijk

De twee uitgevoerde pilots leverden waardevolle inzichten op over de balans tussen online en fysieke begeleiding. Een belangrijke les was dat jongeren meer ondersteuning nodig hebben bij het gebruik van e-health dan vooraf werd verwacht. Ook professionals moesten wennen aan een andere manier van behandelen, waarbij digitale en fysieke zorgvormen elkaar aanvullen.



Tegelijkertijd bleek dat juist de combinatie van beide elementen goed aansluit bij het dagelijks leven van jongeren. Een volledig fysieke behandeling is vaak moeilijk te combineren met school, sociale activiteiten en de impact van vermoeidheid zelf. Blended zorg biedt meer flexibiliteit, zonder het belang van persoonlijk contact uit het oog te verliezen.

Van praktijkervaring naar bewijs

De betrokken organisaties zien de eerste resultaten als veelbelovend, maar benadrukken dat duurzame implementatie vraagt om meer dan positieve ervaringen. Daarom is inmiddels een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw voor een vervolgonderzoek waarin het MOE!-programma in een gerandomiseerde studie wordt vergeleken met reguliere behandeling.



Dat onderzoek moet niet alleen duidelijk maken of de blended aanpak effectiever is, maar ook of deze kosteneffectief kan worden ingezet. Daarmee kan project MOE! uitgroeien van een veelbelovende innovatie tot een wetenschappelijk onderbouwde standaard voor de behandeling van vermoeidheidsklachten bij jongeren met NAH.

Lees het volledige artikel in ICT&health editie 3, 2026, die op 12 juni verschijnt.