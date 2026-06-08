Veilige 3T MRI-scan na DBS-operatie stap dichterbij

Onderzoekers van het Radboudumc en de Universiteit Twente hebben een belangrijke stap gezet richting veilig gebruik van 3T(3 Tesla) MRI-scans bij patiënten met Deep Brain Stimulation (DBS). Met een aangepast scanprotocol kunnen geïmplanteerde elektroden mogelijk direct na de operatie veilig én nauwkeurig in beeld worden gebracht. De ontwikkeling sluit aan bij bredere MRI-innovaties van de Universiteit Twente, die onder meer samenwerkt aan nieuwe generaties MRI-technologie voor bewegend onderzoek.

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 1.700 mensen de diagnose ziekte van Parkinson. Voor een deel van deze patiënten kan Deep Brain Stimulation uitkomst bieden. Bij deze behandeling worden elektroden diep in de hersenen geplaatst die specifieke hersengebieden elektrisch stimuleren om klachten te verminderen.



Een nauwkeurige plaatsing van de elektroden is daarbij essentieel. De doelgebieden zijn vaak slechts enkele millimeters groot. Voorafgaand aan de ingreep gebruiken artsen MRI-beelden om deze gebieden in kaart te brengen. Na de operatie volgt doorgaans een CT-scan om de positie van de elektroden te controleren.

Meer detail

Die werkwijze kent beperkingen. CT-scans laten de elektroden goed zien, maar bieden weinig informatie over het omliggende hersenweefsel. MRI levert juist veel meer detail van de hersenen op, maar wordt na implantatie van de elektroden doorgaans niet toegepast vanwege veiligheidsrisico’s.



MRI-scanners gebruiken sterke radiosignalen die zich rond metalen implantaten kunnen concentreren. Daardoor kan lokaal ongewenste opwarming ontstaan. Dat risico neemt toe bij 3 Tesla MRI-scanners, die juist aantrekkelijk zijn vanwege hun hogere beeldkwaliteit.



Eerder onderzoek liet zien dat opwarming rond één DBS-elektrode kan worden beperkt door aangepaste scaninstellingen. “Maar bij Parkinson worden vaak twee elektroden geïmplanteerd,” aldus Camille Van Speybroeck, AIOS klinische fysica bij het Radboudumc. Het was nog onbekend of beide elektroden tegelijkertijd veilig gescand konden worden.

Betere controle en vervolgscans

Volgens het onderzoeksteam is dat met specifieke instellingen wel mogelijk. De onderzoekers tonen aan dat de opwarming rond beide elektroden beperkt blijft en dat ook beeldverstoringen afnemen. “Artsen kunnen hiermee direct na de operatie beter controleren of de elektroden goed zijn geplaatst,” zegt Wyger Brink, assistent professor bij de Universiteit Twente. “Dat versnelt de nabehandeling en maakt vervolgscans van hogere kwaliteit mogelijk.”

Een belangrijk voordeel is dat de methode toepasbaar lijkt op standaard 3T MRI-scanners die al in veel ziekenhuizen beschikbaar zijn. Extra specialistische hardware is niet nodig, wat toekomstige toepassing kan vergemakkelijken.

Breder MRI-onderzoek

De Universiteit Twente is al langer actief op het gebied van MRI-innovatie. Zo ontving het BioMotive-consortium, waarin de universiteit samenwerkt met het UMC Utrecht en diverse andere kennisinstellingen, eind 2025 een subsidie van 20 miljoen euro voor de ontwikkeling van nieuwe MRI-technologie.



Binnen dat project worden onder meer een open MRI-scanner voor onderzoek in staande houding en een 3 Tesla ‘walk-in’ MRI-scanner ontwikkeld waarmee onderzoek tijdens natuurlijke beweging mogelijk wordt.

HealthTech Nexus

Het huidige DBS-onderzoek is uitgevoerd binnen HealthTech Nexus, het strategische samenwerkingsverband van Radboudumc en de Universiteit Twente. Dat partnerschap werd in 2024 opgezet om medische en technologische expertise structureel te verbinden rond urgente zorgvraagstukken waarvoor nog geen passende oplossingen bestaan.



Binnen HealthTech Nexus werken onderzoekers, zorgprofessionals en studenten samen aan nieuwe technologieën en toepassingen. Daarbij worden de klinische expertise en onderzoeksfaciliteiten van het Radboudumc gekoppeld aan de technische kennis en ontwikkelomgevingen van de Universiteit Twente, met als doel innovaties sneller naar de praktijk te brengen.

