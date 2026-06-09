Catharina Ziekenhuis en AvL in top best gewaardeerde werkgevers

Twee Nederlandse zorgorganisaties behoren dit jaar tot de best gewaardeerde werkgevers in de publieke sector. Uit het Randstad Employer Brand Research 2026, een jaarlijks onderzoek onder ruim 13.000 werkenden en niet-werkenden, blijkt dat zowel het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven) als het Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam) hoog scoren op aantrekkelijkheid als werkgever. Het onderzoek van Randstad baseert zich op criteria als reputatie, inhoud van het werk, werksfeer en carrièremogelijkheden. Er is al langer een trend gaande waarbij zorgprofessionals verder groeien buiten hun traditionele rol, bijvoorbeeld op het gebied van digitale zorg.

Volgens de onderzoekers van Randstad wordt steeds duidelijker dat medewerkers meer regie willen over hun werk en loopbaan. Organisaties die die ruimte bieden, winnen aan aantrekkingskracht. Het Catharina Ziekenhuis eindigt in de top vijf van meest aantrekkelijke publieke werkgevers. Het ziekenhuis wordt daarmee gezien als een stabiele en gewaardeerde organisatie, waar medewerkers ruimte ervaren om zich te ontwikkelen en waar werkplezier en balans steeds nadrukkelijker centraal staan.

Meer dan alleen salaris

Die uitkomst sluit aan bij een bredere trend die uit het onderzoek naar voren komt dat werknemers hun werkgever steeds minder kiezen alleen op salaris. Factoren als werksfeer, werk-privébalans en ontwikkelmogelijkheden wegen zwaarder dan voorheen. Het Catharina Ziekenhuis zegt daar al langer op in te spelen, met aandacht voor vitaliteit in brede zin; van mentale ondersteuning en budgetcoaching tot begeleiding bij mantelzorg en andere levensfases. Het uitgangspunt daarbij: goede zorg begint bij medewerkers die zelf in balans zijn.



Ook het Antoni van Leeuwenhoek behoort opnieuw tot de top van publieke werkgevers. Het oncologisch centrum staat dit jaar op de tweede plaats, direct achter kennisinstituut TNO en vóór Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarmee bevestigt de organisatie opnieuw haar positie in de top van de ranglijst: vorig jaar stond het instituut eveneens hoog genoteerd, en in 2024 nog op de eerste plaats.

Zowel het Catharina Ziekenhuis als het Antoni van Leeuwenhoek zien de noteringen als bevestiging van hun inzet op goed werkgeverschap in een sector waar de druk onverminderd hoog blijft. Tegelijkertijd benadrukt de ranglijst vooral de verschuiving op de arbeidsmarkt: niet alleen wat een organisatie doet, maar vooral hoe er wordt gewerkt, bepaalt hoe aantrekkelijk die is om voor te kiezen.

Groei in andere rollen

In maart schreven we al over de groeiende rol van zorgprofessionals buiten hun traditionele functie. Die ontwikkeling zet door: steeds meer verpleegkundigen, fysiotherapeuten en medisch specialisten zetten hun praktijkkennis breder in. Bijvoorbeeld als adviseur, begeleider van teams of specialist op het gebied van digitale zorg en organisatieontwikkeling, maar ook als CMIO of CNIO (respectievelijk chief medical en chief nursing information officer).

Volgens deze trend kiezen zorgprofessionals niet uit onvrede met hun beroep voor een bredere rol, maar juist om hun impact te vergroten. Zij worden steeds vaker gezien als kennisdragers, veranderaars en strategische partners naast hun werk aan het bed of in de behandelkamer.



De verschuiving hangt samen met de uitdagingen waar de zorgsector voor staat, zoals personeelstekorten, een groeiende zorgvraag, digitalisering en steeds complexere zorgtrajecten. Daardoor neemt de behoefte toe aan professionals die niet alleen zorg verlenen, maar ook bijdragen aan beleid, procesverbetering, technologische vernieuwing en teamontwikkeling. Ondernemerschap en advieswerk worden daarbij steeds vaker gezien als een verlengstuk van vakmanschap in de zorg.